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對台「秀肌肉」？福建艦改23日2次海試 1原因間隔僅2周

特派記者廖士鋒／綜合報導
福建艦月初首次海試順利完成了動力、電力等系統設備一系列測試。（新華社）
福建艦月初首次海試順利完成了動力、電力等系統設備一系列測試。（新華社）

上海海事局網站21日撤銷前一日發布的航行警告，原訂22日長江口一大型船舶深水航道出口實施交通管制改為23日，外界預估這次交管應與中國第三艘航空母艦福建艦將進行第二次海試有關。由於福建艦8日才完成首次海試，若近日再進行海試，相隔時間僅大約兩周，引起關注。

從海事局這次公告內容看，與福建艦月初首度海試路線極為雷同，外界因此揣測可能是福建艦將展開第二次海試，試圖進一步增加對台的軍事威嚇。

香港01昨天引述分析說，福建艦在賴清德就任總統前後密集展開海試，不無對台威嚇的意味。報導還稱，福建艦第二次海試與首次海試相隔僅兩周，應顯示首次海試結果良好。

福建艦本月1至8日進行首次航行試驗任務，中共國防部發言人張曉剛日前稱，福建艦首次航行試驗達到預期效果，下一步將按既定計畫展開後續試驗。

張曉剛並稱，中國大陸自主研製建造航母，是維護國家主權、安全、發展利益的需要。中方堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策，這是堅定不移的。

相較於大陸首艘國產航空母艦「山東艦」2018年5月13日至18日進行首次海試，時隔90多天後才進行第二次海試。福建艦前兩次海試時間則大幅縮短。

有大陸軍事專家稱，考慮到山東艦是大陸自行打造的第一艘航艦，故首次海試與二次海試間隔時間較長，且期間進行較為詳細、完備的維護保養工作，也是無可厚非。但福建艦為大陸第二艘自行打造的航艦，加上過去幾年大陸在大噸位艦艇建造和測試方面已有了更充足經驗，福建艦海試間隔時間大大短於山東艦並不意外。

大陸專家指出，預期福建艦第二次海試重點仍為對主動力系統、輔助動力系統、傳動系統和電力系統等基礎內容的測試，但測試條件應會更為苛刻，標準設定也會更加嚴格，如讓相關系統和設備在極限狀態下持續運轉。福建艦還可能以不同排水量的狀態投入測試，如測出航艦在輕載排水量、標準排水量和滿載排水量下的最大航速、航程、倒車速度和轉彎半徑等。

賴清德 國防部 香港

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