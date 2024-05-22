我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

黃蜂小波爾被控拒絕為小孩簽名 還開車輾人遭提告

北京將反擊？傳中國考慮上調歐美汽車關稅

記者林宸誼／即時報導
彭博報導，北京可能考慮將歐美大型引擎進口汽車的臨時關稅上調至最高25％。(美聯社)
彭博報導，北京可能考慮將歐美大型引擎進口汽車的臨時關稅上調至最高25％。(美聯社)

隨著世界第二大經濟體中國，與美國和歐盟之間的貿易緊張局勢加深，貿易遊說團體歐盟中國商會（China Chamber of Commerce to the EU）表示，北京可能考慮將歐美大型引擎進口汽車的臨時關稅上調至最高25％。

彭博報導，歐盟中國商會在社群平台X發布聲明表示，這項潛在措施將對歐洲和美國汽車製造商產生影響，在這之前美國拜登政府剛宣布將中國電動車關稅上調至100%，歐盟則正在調查中國政府補貼，對車廠帶來的不公平優勢。

歐盟中國商會指出，中國汽車戰略與政策研究中心副主任劉斌，接受環球時報訪問時，呼籲提高2.5升以上引擎進口車稅率。劉斌提到，世界貿易組織（WTO）的規範允許政府對進口車課徵最高25%的關稅。

由於中國掌控全球大部份的電動車電池供應鏈、生產的電動車也比世界任何一個地方都來得多，隨著本土價格戰開打，加上經濟放緩，中國車廠正在向海外擴張，引發了中國出口過剩產能的指控，以及網路安全的擔憂，這些因素都讓中國電動車近期在歐盟和美國備受關注。

根據中國海關統計，2023年，2.5升以上引擎汽車中國共進口25萬輛，約佔進口車總量的32%；相較之下，中國去年出口155萬輛電動車，其中63.8萬輛銷往歐洲，5.2萬輛銷往北美。

中國國家主席習近平，本月訪問歐洲時，試圖勸阻歐盟不要走上與美國相同的道路，美國已經公布對從中國進口的一些商品的一系列全面指控，這引起了北京的擔憂，即美國的盟友可能會效仿。

歐盟 電動車 關稅

上一則

賴「新兩國論」危及對外關係 中官媒點名這個國家斷交性最高

下一則

疑報復社會…湘川連爆持刀捅人 網喊恐怖「社會怎麼了」

延伸閱讀

葉倫：美國與歐洲應聯手對抗中國過量生產商品

葉倫：美國與歐洲應聯手對抗中國過量生產商品
再度示警 指中國工業策略對全球造成威脅 葉倫籲各國合作因應

再度示警 指中國工業策略對全球造成威脅 葉倫籲各國合作因應
北京挑520宣布 制裁對台軍售3美企

北京挑520宣布 制裁對台軍售3美企
全球保護主義浪潮擴大 拉美正跟進美歐 對中國進口商品加徵關稅

全球保護主義浪潮擴大 拉美正跟進美歐 對中國進口商品加徵關稅

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

2024-05-14 22:58
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30
成都一名男子4月底入手一輛長城汽車一款電動露營車，不到一個月就被車子的電動帳篷「卡脖子」致死。（圖／取自微博）

他買電動露營車不到1個月 遭「卡脖」慘死…車商這麼說

2024-05-15 12:13

超人氣

更多 >
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐

預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐