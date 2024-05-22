賴「新兩國論」危及對外關係 中官媒點名這個國家斷交性最高

中國央視旗下微信公眾號《日月譚天》指出，從賴清德就職儀式的參加外賓人數大幅下滑、參加邦交國數量驟減、參加人員層級降級明顯三個顯著變化就能看出，台獨越來越遭受國際社會唾棄，且趨勢還在不斷擴大。(中央社)

賴清德 總統就職演說，遭批評是「新兩國論」，中國國台辦語氣強硬回擊，也讓中華民國的對外關係更加岌岌可危。中國央視旗下微信公眾號《日月譚天》指出，從賴清德就職儀式的參加外賓人數大幅下滑、參加邦交 國數量驟減、參加人員層級降級明顯三個顯著變化就能看出，台獨越來越遭受國際社會唾棄，且趨勢還在不斷擴大。《日月譚天》並引用台灣學者的話說，受到區域經濟發展及整合的壓力，瓜地馬拉斷交的可能性最高。

《日月譚天》指出，就職當天，賴清德厚顏無恥地鼓吹「世界承認台灣」，但事實是世界上183個國家都與中國建交，認同台灣是中國的一部分，一個中國原則越來越受到國際社會廣泛支援。這一不可逆轉的大趨勢從賴清德就職儀式的三個顯著變化就能看出。

一是參加的外賓人數大幅下滑。今年參加賴清德就職儀式的外賓人數，相較八年前銳減了三分之一。

二是參加的所謂邦交國數量驟減。八年來，高達10個邦交國棄台而去，今年僅剩12個邦交國派員參加。

三是參加人員層級降級明顯。台灣所謂邦交國瓜地馬拉總統拒絕出席就職儀式，僅派外長團參加。還有台灣人士指出，被賴清德寄予厚望的日本僅派出不含任何高層的議員團。就連被民進黨 視為密友的麻生太郎，也在數次推脫後缺席。

這三個變化勾勒出賴清德就職儀式相對冷清的畫像，也顯示出台獨越來越遭受國際社會唾棄。

這一趨勢還在不斷擴大，台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威認為，由於周邊國家紛紛與中國建交，受到區域經濟發展及整合的壓力，瓜地馬拉斷交的可能性最高。

5月初，巴拉圭總統在接受日媒專訪時也坦承，如果無法證明與台灣當局維持邦交符合巴拉圭的國家利益，不排除會與中國建交。貝里斯、海地等國也在外媒及台灣分析人士的動搖名單之列。

《日月譚天》提到，宏都拉斯與中國建交一年來，先後簽署高品質共建一帶一路諒解備忘錄、中洪自貿協定談判早期收穫安排，還作為主賓國參加第六屆中國國際進口博覽會。去年，中宏兩國貿易額年增20.9%。

諾魯與中國建交不到半年時間，升級改造碼頭、承接光電發電和儲能系統等有利民生的對華合作項目有序推進。

《日月譚天》引用台灣民意調查機構最新民調顯示，蔡英文給賴清德留下至少三個燙手山芋。

緊張動盪的兩岸關係讓台灣民眾最為不安。八年來，兩岸交流受阻，台海軍事衝突風險急劇上升，英國經濟學人雜誌更是將台灣列為「地球上最危險地區」。近兩年，台灣民眾走上街頭呼籲和平反戰的次數比馬英九時期八年加起來還多。但賴清德明顯沒有反思，反而頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論。

台灣經濟因民進黨當局試圖與中國脫鉤斷鏈深陷困局。中國社會科學院台灣研究所副研究員陳桂清指出，台灣整體出口額尤其對中國出口額呈現連年衰退趨勢。

台灣民眾還對民進黨通過反滲透法等濫權妄為極為不滿。民進黨全面執政後，打著司法改革名義，行綠化司法之實。反滲透法已成為民進黨當局打壓異己、限制台灣民眾自由的司法工具，藍白陣營都表示要推動修改。

《日月譚天》認為，這三個被民怨燒得燙手的山芋其實就是：兩岸關係謀獨當先，經濟增長脫中為主，司法改革為綠服務。這些都是賴清德必須面對和解決但實際上解決不了的問題。

《日月譚天》指出，從520講話看，賴清德充分暴露了台獨工作者的本性、頑固堅持台獨立場，完全不顧要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗的台灣主流民意。

只有四成得票率、被諷先天不足的賴清德放著順應民意、和平發展的正道不走，非要走違逆民意、挑釁對抗的邪路，那他未來四年一定是如坐針氈，坐立難安。