環時社評：中國將精準制「獨」 反制絕不會停留在口頭

環球時報再以社評批判賴清德總統。 (本報資料照)

中國《環球時報》再發社評，以「挑釁一次、反制一次，挑釁愈甚、反制愈烈」為標題，強調中國的反制將是精準制「獨」，中國的反制絕對不會停留在口頭上。而外部勢力不要藉此煽風點火。

對於賴溝德統的就職演，作為中共黨媒，環時社評接力批賴。文章說，台灣地區領導人賴清德 身上有兩個顯眼的「標籤」：不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「和平破壞者」。它們在賴清德5月20日發表的所謂就職演說中再次得到驗證。並稱，這是一篇充滿敵意與挑釁、謊言與欺騙的演講。賴清德在演講中「台獨」立場更加激進冒險，大肆宣揚所謂「主權獨立」「兩岸互不隸屬」「台灣住民自決」等分裂謬論，極力乞求外部勢力撐腰打氣，妄圖推動「台灣問題國際化」，繼續「倚外謀獨」「以武謀獨」，可謂是一篇徹頭徹尾的「台獨自白」。

它指出，作為蔡英文 的「接班人」、民進黨 當局的新一任「頭面人物」，賴清德的表現再次暴露了自己「台獨金孫」的「獨」性本質，態度極為猖獗，主張更加激進。

社評指出，賴清德的惡劣行徑，是對一個中國原則以及台海和平與穩定赤裸裸的挑釁與破壞。如任其圖謀得逞，將是對台海現狀最危險的改變、對台海和平最嚴重的破壞，只會加劇台海形勢緊張動盪，對台灣民眾帶來深重禍害。

它稱，「台獨」分裂勢力背棄民族大義、背離民心大勢，嚴重危害國家主權、安全、發展利益。對此，我們絕不容忍、絕不姑息，絕不會聽之任之。對賴清德的惡劣挑釁言行，中國必將採取強而有力的反制舉措予以懲戒。在此，我們要事先講清楚三個點。

第一，中國的反制將是精準制「獨」。兩岸同胞都是中國人、同屬中華民族，沒有人比我們更希望透過和平的方式實現祖國統一，但是對民進黨當局勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，我們必須反制，必須懲戒。正所謂「台獨」之路走到盡頭就是統一，賴清德和民進黨當局的「台獨」挑釁愈甚，其喪鐘就會越敲越緊。挑釁一次，中國必將反制一次；挑釁愈甚，反制愈烈。如若繼續恣意妄為，只會加速自我滅亡。

第二，中國的反制絕對不會停留在口頭上。我們的「工具箱」越來越充足，實質反制的能力不斷增強，措施不斷完善，越來越精準有力。而且，反制措施將以我們決定的方式和節奏展開，反擊的結果將確保中國對台海局勢的主導權與主動權進一步鞏固和加強。

第三，外部勢力不要藉此煽風點火。按照先前一貫的「劇本」，恐怕外部勢力和民進黨當局又會拿「台海和平與穩定說事」，大肆渲染台海局勢的緊張氣氛，並企圖把造成這種狀況的責任推到中國身上，絕口不提正是因為「台獨」挑釁以及外部勢力干涉，破壞了台海和平的環境與條件。

社評稱，一個中國原則是維護台海和平的定海神針。台灣問題關乎中國主權與領土完整，是中國核心利益的核心，中國沒有任何妥協退讓的空間。外在勢力必須明白的是，「以台制華」注定徒勞無功。今天的中國已不是百年前的中國，今天的世界也不是百年前的世界。

它稱，中國政府和中國人民實現祖國統一的決心堅如磐石，對於外部反華勢力的侵犯和挑釁行徑，只要他們做一次，中方就必定堅決鬥爭一次。台灣問題必將隨著民族復興而解決，中國必將實現完全統一。搞“以台製華”，妄圖幹擾、遲滯中華民族偉大復興進程，純粹是癡心妄想。

文章表示，「台獨」意味著戰爭，與台海和平水火不容、與台灣同胞利益背道而馳。 對賴清德這篇「台獨自白」，有島內人士直言痛批，在「台獨」道路上，賴清德的「獨性前所未有」，更讓世人看透其為權欲、為私利不惜破壞台海和平穩定、將台灣推向更危險境地的本性。是誰搞砸兩岸關係，讓寧靜的台海重生波瀾，把台灣帶向兵兇戰危的境地，給台灣同胞帶來深重災禍？答案不言自明。

最後文章指出，不管賴清德講什麼、怎麼講，都改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石。賴清德和民進黨當局若要在「台獨」絕路上一意孤行，最終只會撞得頭破血流。