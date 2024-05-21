我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦租霸 1年嚇跑3名分租客 房東興訟驅離

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

新華社指賴清德超李、扁、蔡 「獨」性前所未有

中國新聞組／即時報導
新華社指賴清德總統在「台獨」道路上，已超越李登輝、陳水扁、蔡英文，「獨」性前所未有。（美聯社）
新華社指賴清德總統在「台獨」道路上，已超越李登輝、陳水扁、蔡英文，「獨」性前所未有。（美聯社）

針對賴清德520就職演說，中國官方媒體已展開密集文攻，新華社更定調賴清德的講話是：包裝「台獨」，公然宣揚「兩國論」；攻擊中國，升高兩岸對立對抗；挾洋壯膽，妄圖「倚外謀獨」。新華社並指，在「台獨」道路上，賴清德已超越李登輝、陳水扁、蔡英文，「『獨』性前所未有」。

這篇題為「玩火者必自焚——評台灣地區領導『5·20』講話」的新華社時評表示，賴清德520講話「通篇充斥詭詐的政治謊言，大肆宣揚『台獨』分裂謬論，惡毒煽動兩岸對立對抗，鼓噪『倚外謀獨』『以武謀獨』」。

新華社形容賴清德的就職演說，「就是一份赤裸裸的『台獨自白書』，充分暴露其不折不扣的『台獨工作者』、徹頭徹尾的『麻煩製造者』的真面目，讓世人更看透其為權欲不惜破壞台海和平穩定、將台灣推向更危險境地的本性」。

評論表示，「一段時間以來，台海形勢持續複雜嚴峻，甚至緊張動盪。兩岸同胞和國際社會普遍期盼兩岸關係緩和，重回和平發展正軌。然而，僅以四成得票率上台的賴清德對各方各界良言勸誡置若罔聞，不圖改善兩岸關係，反而擇惡固執，大放厥詞」。

新華社認為，賴清德講話「釋放善意是假，大搞對抗是真；追求和平是假，圖謀『台獨』是真；希望兩岸對話、交流、合作是假，繼續惡化兩岸關係是真」。

文章稱，賴清德提出將秉持「四個堅持」，擺明是要延續過往錯誤「路線」，接著走謀「獨」挑釁的邪路，讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。

新華社指出，賴清德上台即刻撕掉選前偽裝，若他在謀「獨」邪路上一條道走到黑，只會將台灣推向更大險境，給台灣同胞帶來深重禍害。

文章並強調，台獨與台海和平水火不容。對於任何形式的台獨分裂行徑，中國決不容忍、決不姑息。

新華社警告賴清德、民進黨當局及台獨勢力，不要低估中國捍衞國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。任何謀「獨」挑釁，必會遭到強有力的反制。「賴清德和民進黨當局在『台獨』錯誤路線上膽敢鋌而走險，必遭沉重打擊」。

賴清德 民進黨 蔡英文

上一則

衝著華為？ iPhone在中國大削價 i15最多降價兩成

延伸閱讀

賴清德520就職演說：中華民國與中華人民共和國 「互不隸屬」

賴清德520就職演說：中華民國與中華人民共和國 「互不隸屬」
新聞透視／蔡規賴隨「變奏曲」兩岸前景堪憂

新聞透視／蔡規賴隨「變奏曲」兩岸前景堪憂
新聞評論／賴就職演說稿上的美國墨痕與折斷的橄欖枝

新聞評論／賴就職演說稿上的美國墨痕與折斷的橄欖枝
北京嚴控網評 賴清德就職文圖都遭屏蔽

北京嚴控網評 賴清德就職文圖都遭屏蔽

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

2024-05-14 22:58
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
成都一名男子4月底入手一輛長城汽車一款電動露營車，不到一個月就被車子的電動帳篷「卡脖子」致死。（圖／取自微博）

他買電動露營車不到1個月 遭「卡脖」慘死…車商這麼說

2024-05-15 12:13

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘