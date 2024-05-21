新華社指賴清德超李、扁、蔡 「獨」性前所未有

新華社指賴清德總統在「台獨」道路上，已超越李登輝、陳水扁、蔡英文，「獨」性前所未有。（美聯社）

針對賴清德 520就職演說，中國官方媒體已展開密集文攻，新華社更定調賴清德的講話是：包裝「台獨」，公然宣揚「兩國論」；攻擊中國，升高兩岸對立對抗；挾洋壯膽，妄圖「倚外謀獨」。新華社並指，在「台獨」道路上，賴清德已超越李登輝、陳水扁、蔡英文 ，「『獨』性前所未有」。

這篇題為「玩火者必自焚——評台灣地區領導『5·20』講話」的新華社時評表示，賴清德520講話「通篇充斥詭詐的政治謊言，大肆宣揚『台獨』分裂謬論，惡毒煽動兩岸對立對抗，鼓噪『倚外謀獨』『以武謀獨』」。

新華社形容賴清德的就職演說，「就是一份赤裸裸的『台獨自白書』，充分暴露其不折不扣的『台獨工作者』、徹頭徹尾的『麻煩製造者』的真面目，讓世人更看透其為權欲不惜破壞台海和平穩定、將台灣推向更危險境地的本性」。

評論表示，「一段時間以來，台海形勢持續複雜嚴峻，甚至緊張動盪。兩岸同胞和國際社會普遍期盼兩岸關係緩和，重回和平發展正軌。然而，僅以四成得票率上台的賴清德對各方各界良言勸誡置若罔聞，不圖改善兩岸關係，反而擇惡固執，大放厥詞」。

新華社認為，賴清德講話「釋放善意是假，大搞對抗是真；追求和平是假，圖謀『台獨』是真；希望兩岸對話、交流、合作是假，繼續惡化兩岸關係是真」。

文章稱，賴清德提出將秉持「四個堅持」，擺明是要延續過往錯誤「路線」，接著走謀「獨」挑釁的邪路，讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。

新華社指出，賴清德上台即刻撕掉選前偽裝，若他在謀「獨」邪路上一條道走到黑，只會將台灣推向更大險境，給台灣同胞帶來深重禍害。

文章並強調，台獨與台海和平水火不容。對於任何形式的台獨分裂行徑，中國決不容忍、決不姑息。

新華社警告賴清德、民進黨 當局及台獨勢力，不要低估中國捍衞國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。任何謀「獨」挑釁，必會遭到強有力的反制。「賴清德和民進黨當局在『台獨』錯誤路線上膽敢鋌而走險，必遭沉重打擊」。