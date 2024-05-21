法媒：京官公開參與在法綁架異議人士

法媒近期曝光一宗駭人聽聞的綁架事件，中駐法使館兩度祕率多人試圖將一位異議人士遣返 中國，另外有多名黑衣人跟蹤並向新疆集中營見證人發出遣返恐嚇。法方對中共海外警察在兩宗事件中的肆無忌憚行徑感到憤怒；人權組織呼籲法方保護北京異見者安全。

美國之音引述法國世界報報導，法國國內安全總局（DGSI）和巴黎警察局調查發現，中國特工部門在法國表現猖狂和肆無忌憚。3月22日，在試圖強行遣返一名中國異議人士的過程中，以及在5月8日針對一名維吾爾 族政治難民的「恐嚇行動」中，皆有中國安全機構的特工和持有「公務護照」的官員在場。

法國安全部門指出，在這兩宗案件中，中國特工的行動都是公開、毫不掩飾的， 他們並未試圖祕密犯案，也沒有在法國警方調查案件後逃離法國。這與其他過去曾進行類似行動的外國機構，尤其是俄羅斯、土耳其和車臣等，會極力掩蓋其責任的方式大不相同。

巴黎警察局稱，5月8日，巴黎第18區反犯罪小組接獲報警，哈薩克籍維吾爾女子古力巴哈（Gulbahar Jalilova）在家遭綁架威脅。當法國警察到達現場時，他們遇到「十幾名黑衣男子」，法國警方也識別出停在附近的中國特工行動小組的車輛。

另外一宗案件是在習近平訪法前夕，法國電視2台曝光北京當局針對現年26歲的中國異議人士凌華湛「綁架未遂」事件，3月22日，凌華湛被中國特工強制遣返，但他在巴黎戴高樂機場堅決拒絕登機。在法國警察介入下，淩華湛重獲自由。

報導指出，中國特工和官員在上述兩事件中展現的膽大和妄為，令人擔憂中國在國際事務中的影響及觸角之廣；尤其是中國大使館 官員介入其中一些案件，顯示中國為了壓制海外批評中國政府異議人士而不惜採取極端手段。

中國駐法大使館則否認參與恐嚇古力巴哈，並聲稱法國媒體「捏造故事」。