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北京嚴控網評 賴清德就職文圖都遭屏蔽

中國新聞組／北京21日電
中華民國第十六任總統賴清德（左）與副總統蕭美琴（右），20日宣誓就職。（歐新社）
中華民國第十六任總統賴清德（左）與副總統蕭美琴（右），20日宣誓就職。（歐新社）

中華民國新任總統賴清德20日就職，北京毫不意外地在互聯網對賴清德的就職典禮和演講內容進行審查和屏蔽。網民發賴清德演說直播圖、留言很快被刪除，「評論還沒看完，就刪完了」，網上僅有官媒的對賴政府嚴厲譴責可見；不少關心時事網民只得翻牆到海外媒體評論區表達意見，還引發不少罵戰。

美國之音報導，中國官方媒體沒有報導賴清德的就職典禮和演講內容，僅僅轉發中國政府對其講話和「台獨」作出的嚴厲譴責。微博等中國社交媒體則嚴格過濾了對賴清德的搜索結果。

在網上搜尋「#賴清德」、「#蔡英文」、「#賴清德就職」詞彙搜尋，絕大部分會出現「根據相關法規和政策，該話題內容未予顯示」的字眼，相關話題無法成為網路熱搜，進而降低討論熱度。民眾能看到的報導幾乎全是對賴清德的批評，評論區裡也清一色是「武統台灣」、「支持一個中國」聲音。

官媒留言區裡，網民對賴清德就職評論一面倒。(取材自微博)
官媒留言區裡，網民對賴清德就職評論一面倒。(取材自微博)

一些微博網民發布了賴清德就職典禮直播的截屏，但這些圖片很快就被平台刪除。官媒的不報導和社媒的審查讓一些網民感到煩惱。一位微博用戶寫道：「搜了一天的新聞，都不知道那個賴到底說了些什麽。」

在當局嚴厲控管下，中國網路討論熱度相對不如賴清德1月當選時及蔡英文兩度就職演說般高。

前環球時報總編輯胡錫進發表短文寫道：「他得悠著點，不顛覆台海和平，任期才能平安。」評論區裡能見到的留言都是較負面立場，甚至有網友反過來批評胡錫進「開砲火力太弱」、「戰狼氣勢哪去了」。

在當局對賴清德就職話題嚴厲封鎖下，一些中國大陸網友翻牆到台灣各大媒體的網路直播區，留言表達意見，不少兩岸網友留言互嗆。此外，諸如英國BBC、美國之音甚至俄羅斯媒體的相關直播及文字報導，都能見到不少中國網友在評論區留言，內容也是謾罵、諷刺為主。

除了要求武統的聲音，一般百姓還有其他的想法嗎？自由亞洲電台報導，上海的李先生認為，當局嚴格審查賴清德總統就職的網路信息，是不想民眾對這兩岸不同的政治制度進行對比。「我看了他(賴清德)的就職典禮，這也是台灣人自己的選擇。無論是從自由民主的角度還是其他，順利進行政權的交接，我覺得也挺好。」

微博平台上能搜到官媒的批評報導。(取材自微博)
微博平台上能搜到官媒的批評報導。(取材自微博)

賴清德 微博 蔡英文

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