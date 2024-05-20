賴清德甫就任 傳中國第3艘航艦明日進行第2次海試

中國第三艘航空母艦福建艦日前才完成為期八天的首次航行試驗任務，如今又傳出可能在22日進行第二次海試。（新華社）

中國第三艘航空母艦「福建艦」甫於本月8日完成首次航行試驗（海試），時隔僅兩周又將展開第二次海試？在賴清德 總統20日正式就職後不久，上海海事局隨即發布航行警告，指長江口5月22日一大型船舶深水航道出口將實施交通管制。

從公告內容來看，與福建艦月初首度海試極為雷同，外界因此揣測可能是福建艦將展開第二次海試。福建艦第二次海試與首次海試相隔僅兩周時間，應顯示首次海試結果良好。

福建艦為中國第三艘、第二艘自主建造的航艦，也是第一艘同時採用直通甲板和電磁彈射設計的航艦。福建艦在賴清德就任前後密集展開海試，也不無對台威嚇的意味。

本月1日8時許，福建艦從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域開展首次航行試驗。中共 海軍8日宣布，福建艦已於8日下午3時許完成為期八天的首次航行試驗任務，順利返回上海江南造船廠碼頭。

中共國防部 新聞發言人張曉剛上周五在記者會上表示，福建艦首次航行試驗達到預期效果，下一步將按既定計劃展開後續試驗。

張曉剛並稱，「中國自主研製建造航母，是維護國家主權、安全、發展利益的需要。中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策，這是堅定不移的。」

中國首艘國產航空母艦「山東艦」2018年5月13日至18日進行首次海試，時隔90餘天後才進行第二次海試。兩次海試期間，山東艦還上了一次船台。

對於福建艦此次竟只隔兩周就展開第二次海試，有中國軍事專家稱，考慮到山東艦是中國自行打造的第一艘航艦，故首次海試與二次海試間隔時間較長，且期間進行較為詳細、完備的維護保養工作，也是無可厚非之事。

但福建艦為中國第二艘自行打造的航艦，加上過去幾年中國在大噸位艦艇建造和測試方面已有了更充足的經驗，福建艦進行二次海試所需時間大大短於山東艦並不意外。

中共國防部新聞發言人張曉剛指出，福建艦首次海試對動力、電力等系統設備進行了一系列測試。

專家指出，預期福建艦第二次海試重點仍為對主動力系統、輔助動力系統、傳動系統和電力系統等基礎內容的測試，但測試條件應會更為苛刻，標準設定也會更加嚴格，如讓相關系統和設備在極限狀態下持續運轉。

另，在第二次海試過程中，福建艦還可能以不同排水量的狀態投入測試，如測出航艦在輕載排水量、標準排水量和滿載排水量下的最大航速、航程、倒車速度和轉彎半徑等。