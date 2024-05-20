涉中菲「錄音門」 菲律賓司令突遭撤換

中菲在南海爭議海域衝突持續升高，外媒日前報導有錄音顯示菲武裝部隊西部軍區司令卡羅斯曾同意中方以一種「新模式」處理菲方對坐灘軍艦的補給活動，被解讀是打臉菲方。據報導，當時與中方達成協議的卡羅斯近日突然被菲方撤換，被指與此協議有關，不過菲方否認。另菲總統馬可仕19日重申將強力捍衛領土；菲律賓並向日本 添購了五艘海防巡邏船。

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中國官媒環球時報引述「菲律賓星報」及外媒報導，當地時間18日，菲律賓軍方已撤換卡羅斯，其被認為在今年早些時候曾就仁愛礁問題與中方達成「新模式」協議。菲軍方不承認這一人事變動與中國有關，稱此舉是「軍隊內部領導層和關鍵職位持續變動的一部分」，繼任人是海軍少將小阿方索·托雷斯。卡羅斯本人尚未就此事發表聲明。

對於菲軍方說法，有網民在「菲律賓星報」報導評論區留言，語帶諷刺地提醒繼任者，「小心點，托雷斯，你只能和美國人說話。」

美國彭博資訊近日獲取一段錄音紀錄顯示，卡羅斯同意以一種「新模式」處理菲方坐灘軍艦的補給活動，即菲方的運補行動只能採取「1+1」模式，即只能有一艘菲海岸警衛隊船隻和一艘菲民用船只向菲坐灘船隻運送食物、水和人道主義物資，並且需要在執行任何運補任務的兩天前通知中方。卡羅斯並稱菲國安顧問阿尼奧、防長和菲武裝部隊總參謀長都認可此方案。

環球時報稍後引述知情人士表示，文字紀錄內容屬實。但菲國家安全顧問阿尼奧表示，中國關於仁愛礁的所謂「新模式」只不過是新的憑空捏造，菲中在仁愛礁問題上「沒有達成任何協議」。而上述報導發布後，卡羅斯就一直處於失聯狀態。

對於彭博資訊報導的協議錄音，菲總統馬可仕18日表示，他難相信和接受有這樣一個協議，菲國正調查有關錄音；要親耳聽過錄音內容，才相信中菲雙方曾達成協議。法廣報導，馬可仕並誓言要調查中國駐菲大使館 針對菲律賓武裝部隊西部軍區司令部的竊聽指控。

另據中央社報導，馬可仕同時表示，「對於不尊重我們領土完整的入侵者，我們將強力捍衛我們的領土。」馬尼拉當局17日表示，已同意向日本購買五艘海岸防衛隊巡邏船，總價超過4億美元。