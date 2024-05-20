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劉建超就任後將首訪日本 討論水產品進口

中國新聞組／北京20日電
日本共同社引述消息人士報導，日中兩國正探討中共中央對外聯絡部部長劉建超訪日事宜，最快27日到訪。（中新社資料照片）
日本共同社引述消息人士報導，日中兩國正探討中共中央對外聯絡部部長劉建超訪日事宜，最快27日到訪。（中新社資料照片）

據多名相關人士透露，中共中央對外聯絡部部長劉建超最快將於本月27日訪問日本，若成行，此次將是劉建超自2022年就任後首次訪日。自中國前外長秦剛遭免職後，劉建超一直被視為可能繼任的外長人選之一。

美國之音引述日本共同社報導，據稱劉建超訪問期間，將與日本朝野各政黨幹部進行會談，開展政黨間的交流。相關人士透露，劉建超已向日本自民黨幹事長茂木敏充、公明黨黨魁山口那津男和立憲民主黨黨魁泉健太等詢問了會談意向。至於是否將會見日本外務大臣上川陽子還在協調中。

報導指出，中日之間存在諸多難題，例如東京電力福島第一核電站處理水的排海、以及中方持續暫停進口日本水產品等。

共同社指出，日本政府相關人士獲悉，中國海關部門從5月起停止日本境內水產品出口企業所有加工和保管等設施的註冊效力；沒有註冊意味著無法對中國出口。

據報導，日本政府經產省旗下的貿易振興機構（JETRO）等機關，正加緊在歐美和東南亞等地開拓市場，以取代中國的水產品銷售渠道。

報導稱，中國共產黨與日本自民黨、公明黨之間設有舉行定期對話的「日中執政黨交流機制」，但2018年之後未再實施。去年11月雙方就盡早重啟對話達成共識。

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