監控中國 日媒曝美7月派觀察員駐日 派駐東亞首例

共同社報導，美國政府7月將向駐日大使館（圖）派遣專門「監視中國」的官員。（美聯社資料照片）

日媒報導，美國政府7月起將在東京的美國駐日大使館 派駐一名官員，專門監視中國政府與企業的活動，作為國務院 在世界各地派駐中國觀察家、以加強蒐集情報的措施一環，也成為派駐東亞地區的首例。中國專家解讀，此舉暴露美國正面臨「中國悖論」。

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本報系經濟日報引述日本 共同社報導，消息人士透露，從美國前總統川普任內開始，美國已在其他地區或國家首都的駐美大使館，派駐超過20名類似官員，負責監控中國活動，包括歐盟行政中心布魯塞爾、義大利羅馬、澳洲雪梨及泰國曼谷等地，東京則是華府首度在東亞派駐這類官員。

履行這些特殊職責的外交官被稱為「地區中國官員」，負責蒐集並分析關於中國進入各自派駐地區或國家的資訊，隸屬於國務院2022年12月創建、所謂「中國所」（China House）的部門。

除了監控中國的活動，派駐東京的美國官員也將負責推動並建立不仰賴中國的半導體與關鍵物資供應鏈。這位駐東京官員擁有在中國和日本工作的經驗，任期預定三年，將隸屬於正式名稱為中國協調辦公室的單位，該單位據信擁有60-70名職員。

環球網報導，對於拜登政府將於7月向美國駐東京大使館派遣一名「觀察員」，專門負責「盯著中國」。中國人民大學國際事務研究所所長王義桅認為，美國面臨一個「中國悖論」，就是不去極限打壓中國，就不知如何面對中國的進步。

外交學院國際關係研究所教授李海東認為，這是美方將中國當做最關鍵戰略競爭對手而推動實施的最新舉措，究其實際目標而言，一方面是情報的相互收集和分享；另一方面，美方根據收集到的情報，更具針對性的對中國展開產供鏈的剔除、安全的剔除、以及政治層面聯絡網絡的剔除。