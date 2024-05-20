美盯上中國海纜維修船 稱SBSS船經常匿蹤 要Google、Meta提防

華爾街日報報導，美國官員私下警告Google、Meta和其他電信公司，提防中國國營海纜維修船舶，可能破壞太平洋區域海底電纜，影響網路通聯。圖為隸屬中國企業「中英海底」的維修船福海號。（取材自X平台）

美國加強提防中國對海底電纜的影響力，這回盯上中國的維修船，罕見地私下警告科技與電信業者：跨太平洋的海底電纜可能容易受到中國維修船的破壞或情報偵蒐行動影響。

本報系經濟日報引述道瓊社報導，美國國務院 表示，常協助修復跨國海底電纜的中國大陸國營的海底電纜安裝和維護企業「中英海底公司」（SBSS），似乎會隱匿船舶在雷達電波和衛星通訊服務上的行蹤。船運數據也顯示，「福海號」、「福泰號」和「寶馬號」在途經台灣、印尼等亞洲國家沿岸時，定期會從衛星追蹤服務上消失，有時一次消失好幾天，對商業電纜船而言很不尋常，也缺乏明確解釋。

美國官員已向Google、臉書母公司Meta等持有許多海底電纜部分股權的矽谷 科技巨擘，表達政府對中國企業可能威脅美國擁有安全電纜安全的憂慮，其中一些對話也討論到SBSS。美國政府高階官員最近幾個月也收到相關風險的簡報。全球海底光纖電纜長達數十萬英里，是全球網路資訊傳遞的重要管道，其中太平洋就有數十條海纜，負責美洲、亞洲及周邊島鏈間的資訊傳遞。

揭露對SBSS憂慮的美國和國會官員，不願說明其憂慮是源於機密情資可能面臨海事間諜威脅，或只是憂心網路基礎設施可能遭破壞，但商業衛星追蹤數據顯示，SSBS的船舶在海上航行時曾數度消失。

法廣報導，一位熟悉SBSS的消息人士說，該公司船舶定位數據中的空白，可以衛星覆蓋不均勻來解釋，而不是該公司想隱瞞其位置。消息人士還說，電纜所有者通常會派代表登上維修船，這就很難掩蓋那些對電纜設備的可能干擾。

美國官員說，電纜維修船對安全構成威脅，因為它們可能祕密竊聽海底數據流，繪製海底地圖以對美軍通信鏈路進行偵察，或盜竊電纜設備中使用的寶貴知識產權。他們說，這些船隻還可能為中國軍方鋪設電纜。

中國駐美大使館 發言人劉鵬宇稱，不知道美方對SBSS的擔憂。他說：「中國企業依法開展正常經營活動沒有錯」，「我們堅決反對美方泛化國家安全概念，攻擊抹黑中國企業」。

美國情報界多年來一直對海底電纜的安全性提出警告，並在2017年的一份報告中指出，維護電纜的行業財團可能「存在漏洞」，「容易受到內部人員的威脅」。前情報官員說，如果與中國發生直接衝突，電纜的完整性一直是美國擔心的問題。