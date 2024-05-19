中國海關取消日本水產商設施註冊 日企將無法向中出口水產

日媒報導，中國海關部門自5月起取消了日本境內水產品出口企業所有加工和儲存設施的註冊登記，或導致日企無法向中國輸出日本水產。（歐新社）

日本 福島核汙水排海持續影響中日關係穩定。日本共同社17日引述日本政府消息人士報導，中國海關部門自5月起，取消了日本境內水產品出口企業所有加工和儲存設施的註冊登記。據指出，這將導致日企無法向中國輸出日本水產。

事實上，日本自去年8月24日排放東京福島第一核電站核汙水入海後，中國隨即暫停進口日本水產品，中國自去年9月從日本進口的水產品已徹底「歸零」。但直至今年4月，水產品相關設施的註冊都維持有效。

日本首相岸田文雄去年11月曾與中國國家主席習近平在舊金山舉行會談。岸田要求中方「立即取消」暫停進口日本水產品的限制，不過兩人未達成共識。但雙方同意本著負責任和建設性的態度，通過對話找到解決問題的辦法。

近期，日本東京電力公司在17日啟動了第6輪核汙水排海作業，本輪排放將於6月4日結束，排放量約7800噸。

日本東京電力公司在17日啟動了第6輪核汙水排海作業，本輪排放將於6月4日結束，排放量約7800噸。（美聯社）

至今，中方繼續以「核污染水」指稱日方所使用的「處理水」，暫停進口日本水產品的做法也未見變化。

俄羅斯總統普亭近日訪問中國，中俄元首會晤後發布的聯合聲明還提到，「雙方對日本向海洋排放福島『核汙染水』表示嚴重關切，要求日本以負責任方式安全處置福島『核汙染水』，接受嚴格國際監測，尊重有關國家開展獨立監測的要求。」

日本官房長官林芳正17日反駁了上述的說法，稱對違反事實的發言感到非常遺憾，已通過外交途徑向中俄提出了抗議。

另報導稱，日本貿易振興機構（JETRO）等正在加緊在歐美和東南亞等地，開拓取代中國的水產品銷售渠道。

法廣報導，據日本共同社援引美國國務院 消息人士報導稱，拜登政府將於7月向美國駐日大使館 派遣一名專門負責監測中國政府和商業活動的官員。據消息人士稱，向駐日大使館派遣這樣一名專門觀察中國的官員是拜登政府加強情報搜集工作的一部分。

被派往東京大使館的官員將隸屬於「中國事務協調辦公室」，據信該部門有60至70名工作人員。該部門隸屬於美國國務院東亞和太平洋事務局。據消息人士稱，該官員擁有在中國和日本工作的經驗，預計任期三年。

美國國務院已經在曼谷、布魯塞爾、羅馬和悉尼等其他國家首都的美國大使館增派了約20名類似官員，負責監測中國。消息人士稱，在東京派駐該官員將是華盛頓在東亞的首次此類行動。

執行這些專門任務的外交官被稱為地區對華官員，這是川普領導的上屆政府推出的一個類別。這些官員的任務是收集和分析有關中國進軍其所在地區或國家的訊息。

消息人士稱，除了監測中方的行動外，派往東京的該官員還將負責推動建立不依賴中國的半導體和其他重要商品的供應鏈。