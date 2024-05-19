歐盟對中國鋼鐵產品展開反傾銷調查 北京官媒揚言報復

歐盟17日宣布對產自中國的部分鋼鐵製品、木地板展開反傾銷調查，有專家憂心中歐也將展開貿易戰。圖為工人在天津海油工程青島建造場地，進行鋼材打磨作業。(新華社)

路透報導，歐盟 宣布對產自中國的部分鋼鐵製品、木地板展開反傾銷調查，對前者調查預計持續14個月，並指歐盟可能在7到8個月內徵收臨時關稅 。針對歐盟接連發起箭指中國的反補貼調查，中國官媒18日反擊稱，中國將不得不對歐盟採取反制的報復措施。聯合國 人權理事會特別報告員則強調，對中國的單邊制裁不符合國際法，呼籲各國應解除對中國的制裁。

中央社引述路透報導指出，據歐盟公報，在歐洲鋼鐵工業聯盟（Eurofer）提出投訴後，負責監督27個成員國貿易政策的歐盟委員會啟動了上述這項反傾銷調查。公報指出，投訴的核心指控之一是中國生產商從扭曲的原材料價格中受益，特別是熱軋扁鐵或鋼材，這些原材料占生產成本的60%至70%，並受到中國的出口限制。

歐洲鋼鐵工業聯盟形容調查是恢復公平競爭的重要一步，並提到歐盟鋼鐵工業銷量在過去三年間跌了1/4，而中國產品的進口則增長逾一倍。

對於歐盟近來針對中國的貿易相關調查，中國官媒央視旗下社交媒體帳號「玉淵譚天」18日發文指出，此前歐盟對中國企業在羅馬尼亞和保加利亞競標的項目發起反補貼調查，導致這些中國企業退出競標。歐盟的「外國補貼條例」自2023年7月12日生效以來已發起了三次深入調查，三次全部都是在針對中國企業。

文中指出，「如果歐洲繼續採取行動，中方很可能不得不採取一系列措施予以回擊」。但文中沒有透露可能採取的回擊措施具體細節。

中央社引述彭博資訊報導指出，歐盟今年根據新「外國補貼條例」，針對鐵路、太陽能和安全領域的中國公司發起了三項備受矚目的調查。它還對在歐盟銷售的中國製造的電動汽車啟動了貿易調查。歐盟本月表示將結束對中國公司競標羅馬尼亞太陽能園區的調查，因為這些公司將退出招標。上個月還根據此條例突襲了中國安全設備供應商威視在波蘭和荷蘭的辦事處。

另近日訪問中國的聯合國人權理事會特別報告員杜晗17日在記者會上強調，對中國的單邊制裁不符合國際法，呼籲各國應解除對中國的制裁，並採取強有力的行動遏制其管轄下的企業和其他行為體過度遵守制裁。

另據外電報導，「國際貨幣基金組織」（IMF）近日也批評美國政府對中國電動車、鋰電池和半導體等產品大幅加徵關稅，警告其可能危及全球貿易和經濟增長。白宮則反駁稱是必要手段。