繼秦剛、李尚福後第3人 中國農業農村部長唐仁健落馬

農業農村部部長唐仁健是中國本屆政府第三位任上「落馬」的部長。圖為他2022年3月接受採訪時的照片。(新華社)

中共 中央紀委國家監委網站18日公告，「農業農村部黨組書記、部長唐仁健涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查」。唐仁健成為中國本屆政府繼外交部長秦剛 、國防部長李尚福 之後，第三位任上「落馬」的部長。

本報系聯合報報導，唐仁健最後一次公開露面僅是遭調查前三天的事。據中國農業農村部網站消息，全國鄉村人才工作會議15日在陝西咸陽召開，唐仁健出席會議並講話。會前，唐仁健曾在咸陽市研究有關人才返鄉創業、農民培訓就業等事項。

綜合美國之音與明報報導，唐仁建曾受習近平重用，去年7月26日還被委派為「習近平特使」前往密克羅尼西亞出席總統就職典禮。而唐仁健落馬時間，恰好距離中央巡視組進駐農業農村部僅一個月。

公開資料顯示，唐仁健現年62歲，是經濟學博士，中共黨員，長年在中國農業部門任職。曾於2014年至2016年出任廣西壯族自治區政府副主席、黨組副書記；2017年至2020年任甘肅省委副書記、省長。

中共20大後，唐仁健於2020年11月出任中共中央農村工作領導小組成員兼辦公室主任、農業農村部黨組書記，同年12月出任農業農村部部長。2023年初，俗稱「農管」的農業綜合行政執法隊曾強推「退林還耕」等政策，一度引發多地官民衝突。

唐仁健是中共20大後第三位任上落馬的部長，但秦剛、李尚福遭免職原因至今不明，唐仁健則是直接由中共中央紀委國家監通報其遭調查。

美國之音報導稱，李尚福和秦剛都是習近平非常重視的官員，這兩人的迅速提升和迅速下台強化了外界對習近平識人用人能力低下的看法，如今又多了唐仁健的例子。

秦剛去年6月25日在北京會見越南外長等人後便未再公開露面，期間中國外交部曾稱他因健康原因無法出席在印尼舉行的東協外長會議。在「消失」約一個月後，中國全國人大常委會於去年7月26日決定免去秦剛外長職務，其國務委員職務也在同年10月免除。

李尚福最後一次公開露面是在去年8月於中非和平安全論壇演說，傳言李因涉嫌貪腐案而被調查，但中國國防部一概以「不了解情況」回應。李尚福的國務委員、國防部部長職務去年10月24日被免除，其中共中央軍委委員職務則於今年2月底被從國防部網站移除。