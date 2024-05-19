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德國擬在2026年前 移除華為5G零件

中國新聞組／北京19日電
德國將決定是否限制華為等中國企業的5G設備。（路透資料照片）
德國將決定是否限制華為等中國企業的5G設備。（路透資料照片）

德國政府近日正在商討是否限制德國境內電信業者使用中國華為及中興通訊製造的設備。據彭博報導，知情人士稱，政府相關部會大多支持在2026年前汰換華為及中興在5G核心網路的設備。

綜合路透、彭博與法廣報導，知情人士稱，在拖延了數月之後，德國總理蕭茲、內政部長費瑟（Nancy Faeser）和交通部長維辛（Volker Wissing）等將會商，瞄準對5G行動網路提出更嚴格的安全要求。

知情人士稱，德國四個相關部委中有三個支持在2026年之前將中國的關鍵部件從該國的5G核心網路中移除，包括外交部和經濟部；但由於業界反對，德國數位部和交通部還沒簽字同意。

上述知情人士稱，該協議設想分兩階段逐步淘汰中國部件。他們說，德國電信運營商將被要求在2026年1月1日前從其核心網路中移除所有華為和中興通訊的關鍵部件，然後在2029年前減少其接入和傳輸網路對中國部件的結構性依賴。

德國去年在審查對這兩家中國供應商的依賴後，德國內政部提出了對5G網路進行修改的提議。柏林當局一直在重新評估與中國的關係，柏林當局將中國視為合作夥伴和系統性競爭對手，但中國是包括福斯汽車（中稱為大眾汽車）、奔馳在內的一些德國最著名公司的核心市場。

報導說，圍繞華為和中興通訊的問題反映出柏林當局意識到，可能需要採取強硬的政治措施來迫使德國企業減少對亞洲崛起超級大國的戰略依賴。

德國 5G 華為

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