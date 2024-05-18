習近平、普亭罕見相擁 為何卻嚴審網路輿論？

路透報導，恪守中國政治文化教條的習近平並不以展現熱情聞名，他16日卻緊握普亭肩膀並兩度擁抱他。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 與中國國家主席習近平 16日在北京為雙方誇耀的「新時代」全面戰略協作夥伴關係拉開序幕，雖不到兩人互許「社會主義兄弟之吻」的地步，但他們確實罕見相擁。路透報導指出，習近平並不以展現熱情聞名，但他卻緊握普亭肩膀並兩度擁抱他。但習表熱情之際，當局卻在此期間加大針對普亭訪華的網絡言論審查。

中國央視拍到中俄領袖16日晚在北京中南海相擁，助理及官員站在兩旁，一些人甚至在鼓掌，這段影像在社群媒體成為熱門影片。

當時中俄領袖正在結束一場非正式茶敘及晚宴，這場會晤被視為普亭為期兩天訪中行程的關鍵活動。

影音來源：自由亞洲電台

路透引述評論表示，習普兩人會談充滿「熱情與同志情誼」，然而普亭與習近平的擁抱，仍遠不及前蘇聯領導人布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）等社會主義國家領袖在冷戰高峰期更青睞的強烈「社會主義兄弟之吻」。

另據自由亞洲電台報導，普亭獲習等最高領導人熱情款待之際，當局卻在此期間加大相關網路言論審查。

網傳消息顯示，哈爾濱當地學校發布通知，要求家長「一定囑咐好孩子，要注意言論」，不要在社交媒體上發布任何與普亭到訪相關的內容。這份通知還警告說，「網路安全管理非常嚴格，不要觸碰法律紅線。」

不僅如此，在中國最大的社媒平台微博上，各大發布普亭訪華消息的中國官媒及政務帳號下方跟帖的網民評論也經過過濾，僅公開顯示一些符合官方敘事的內容。

中國異議人士林生亮認為，當局擔憂與俄羅斯過於交好的外交政策會引起民意反彈。他說：「全世界除了中國沒有人會邀請、還會用隆重的儀式歡迎一個國際戰犯到這個國家來。（中國）擔心有人會提他（普亭）是國際戰犯，或者提海參崴的往事。」

即便如此，中國官方仍難以阻擋社會對普亭此次訪華的不同之聲。有微博網友說：「我是中國人，作為其中一分子，不歡迎戰犯普亭」；還有網友表示，希望俄羅斯歸還所占領的中國遠東地區疆土。

新浪微博前審查員劉力朋表示，中國在敏感時間節點開啟對外國領導人的網路審查早有慣例，但中國對普亭和北韓最高領導人金正恩的言論審查最甚。他說：「普亭訪華的話就爭議性更大了，他是國際戰犯，在牆內其實批評的聲音也非常多。（普亭和金正恩）名聲非常臭，而且他們的惡名會直接牽連到中國人罵自己領導人身上，就是罵回習近平頭上。」