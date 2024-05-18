普亭：支持中國在俄羅斯境內「本地化生產」 提供經濟優惠

俄羅斯總統普亭17日在哈爾濱工業大學發表演講，並與師生交流互動。(新華社)

俄羅斯 總統普亭 訪華最後一天到了具「俄羅斯情結」的哈爾濱，繼前天在中南海表示「沒有任何勢力能夠遏制中國發展進步」之後，普亭再於中俄博覽會上表達了擴大與中國在多領域合作的強烈意願，同時稱支持中方在俄境內本地化生產。學者分析，這顯現俄國 在美西方對抗加劇的嚴峻挑戰下，想要「向東轉」的迫切，中國市場已是俄羅斯經濟的生命線。

普亭倡俄國遠東、中國東北合作

綜合報導，當地時間16日晚間，普亭在中南海會晤中國國家主席習近平時表示，中國發展勢不可擋，沒有任何勢力能夠遏制中國發展進步。俄方願同中國和其他「全球南方」國家加強合作。17日是普亭訪華的最後一天，他特別選擇前往與俄羅斯交流密切的東北城市哈爾濱，參加第八屆俄中博覽會和第四屆地方合作論壇開幕式。

普亭在開幕式致詞時表示，俄羅斯不僅歡迎中國企業在俄境內進行本地化生產，還願意向中國投資者提供經濟優惠、幫助和支持，同時也將開放俄羅斯技術基地以及高度專業化人才；「我們當然認為，深化俄羅斯遠東地區與中華人民共和國東北地區關係的潛力巨大」。他還表示俄羅斯準備為中國經濟和城鎮提供環保、廉價的能源、光能和熱能。

普亭17日還到哈爾濱的紅軍烈士紀念碑，向協助中國抗日的蘇聯陣亡將士獻花，並到哈爾濱工業大學與師生交流。

影音來源：通視

分析：俄迫切想「向東轉」、「中國市場是俄經濟生命線」

觀察者網引述華東師範大學俄羅斯研究中心執行主任劉軍表示，普亭的這次「中國行」既是對「去年3月中國最高領導人訪俄的回訪，是外交禮儀上的機制性安排，也體現出俄羅斯在與美西方對抗加劇的嚴峻挑戰下，想要『向東轉』的迫切。」

劉軍認為，選擇哈爾濱是中俄兩國外交團隊協商的結果，「哈爾濱本身是中國最有俄羅斯情結的城市，也是中俄合作的前沿陣地，普亭去哈爾濱也體現了他對中俄地方合作的重視」。

法國電視24台駐上海記者Lou Kisiela則對法廣表示，中俄之間的夥伴關係雖密切，但很明顯地「不平衡」，對中國非常有利，莫斯科顯然更需要北京，「中國市場是俄羅斯經濟的生命線」。

美國之音則引述分析人士指出，普亭在兩天訪華行程中，與中國在一系列外界廣為關注的重大議題上沒有任何公開宣布的突破性協議，或許中國只是轉向了更低調，中俄深化關係的意願依然強烈。