中俄聯合聲明出現130次「合作」 還有5亮點

中國國家主席習近平16日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的俄羅斯總統普亭舉行會談。會談後，兩人共同簽署並發表聯合聲明。（新華社）

俄羅斯 總統普亭訪華期間與中國簽署了關於深化新時代全面戰略協作伙伴關係的聯合聲明，1萬字聲明中，光「合作」兩個字就出現了130次。官媒分析，聲明中有五個小點讓人眼前一亮，預示了中俄將進一步擴大合作。俄羅斯專家也稱，聲明中多次點名美國及其盟友，意味著俄中有必要聯合克服霸權國家壓制非自己國家及防止出現一個新的、公正的世界秩序的企圖。

觀察者網引述莫斯科國立國際關係學院政治學講師奧列格‧亞諾夫斯基（Oleg Yanovsky）分析指出，今天，西方正盡一切削弱俄羅斯；明天，他們將破壞中國周邊局勢。對俄羅斯來說，中國被視為一個關鍵參與者和「全球權力中心」，不可避免地處於引領建立新的、公正世界秩序的變革最前沿。面對西方維護其霸權的新殖民主義行為，俄中需共同努力創造一個擁有多樣主權國家和多元文明的世界。

亞諾夫斯基表示，在西方強加的貿易戰框架內存在地區安全問題和全球性挑戰，西方正使用前所未有的非法制裁作為懲罰工具。中國看到了這一點，也明白自己並不屬於西方所謂的「黃金10億人」。因此，俄中在共同利益基礎上形成了一種自然的深刻理解和戰略認知，即有必要聯合起來，克服霸權國家壓制一切非自己國家以及防止出現一個新的、公正的世界秩序的企圖。

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「黃金10億人」由俄羅斯作家齊庫諾夫（Anatoly Tsikunov）在其1990年出版著作中首次提出。認為發達國家的人口（約10億人）消耗了地球上所有資源的最大份額，並認識到資源有限，開始尋求擴大對世界其他地方的控制，以確保本國的優勢地位。

中國官媒新華社旗下微信 公眾號「牛彈琴」指出，中俄最新聯合聲明至少有五個小點讓人眼前一亮。

亮點一，圖們江出海口問題：吉林省離大海非常近卻沒有出海口，聲明稱中俄將同北韓 就中國船隻經圖們江下游出海航行事宜開展建設性對話。亮點二，共同開發黑瞎子島：黑瞎子島見證了中俄風雨雨，一半屬中國，一半屬俄羅斯，這代表又要共同開發了，可以成為新的友誼之島。

亮點三，一起打通北極航道：聯合聲明中，中俄將成立北極航道合作分會，「推動將北極航道打造成為重要的國際運輸走廊」。這條航道，將可能改變未來世界的航運格局。亮點四，明年隆重紀念二戰勝利。亮點五，重申核戰打不贏也打不得：中俄認為必須採取全面措施防止核武國家之間發生直接軍事對抗，重點在於消除安全領域的根源矛盾。