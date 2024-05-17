中國開發新型匿蹤戰艦? 被曝現身海試 型號不明

中國不明型號的匿蹤護衛艦，有著相當洗練的造型。（取材自X平台）

中國國產第三艘航母「福建艦」日前完成出海測試，引發各界關注。然而有網友發現，還有一艘型號不明、但外型簡潔的軍艦也在進行海試，疑為新型匿蹤作戰艦，引發外界對中國海軍現代化進程的高度關注。

軍聞網站「Defence Blog」報導，根據一張在網上流傳的照片顯示，該艘軍艦的外型具有相當典型的雷達匿蹤設計，盡可能減少直角，整體造型則讓人聯想到瑞典 的維士比級輕型巡邏艦（Visby-class corvette），但是噸位明顯更大，武裝與設備也更多，研判排水量至少1300噸以上，屬於輕型護衛艦（light frigate）。

報導指稱，該艦前甲板的A砲位有個三角形物體，可能是小口徑艦砲，再前方有個方型物體，可能是海試用的攝影機。B砲位是個平台，明顯是導彈垂直發射器。上層結構有全包覆的桅塔，頂端收斂成圓型，其上有一支增益天線。再後方有兩個突出物，其一似乎是某種感測器，另一個方型物體像是紅旗10型近程點防禦導彈。船尾有可供直20起降的大型直升機起降坪，放了一個不明物體，可能也是海試用的裝備。瑞典維士比級巡邏艦，被譽為最高度匿蹤化的作戰艦。

報導分析研判，該艦可能是解放軍 海軍下一代的護衛艦，即現役056型護衛艦（北約 稱為「江島級」）的潛在繼任者。然而，也因證實消息來源尚為充足，也存在另一種看法認為，該艦可能是純粹的外銷軍艦，是為某個未公開買家所設計。

報導援引軍事觀察分析說法，認為這艘隱身護衛艦的發展，顯示解放軍對現代化海軍發展的持續努力，快速學習各國軍艦的設計優點，並提出自己的版本。隨著中國海軍不斷壯大，這種先進艦艇的服役，標誌著中國海軍戰略正向增強海上作戰的匿蹤性和生存能力方向轉變。

有台媒引述「Defence Blog」報導稱，這艘被認為是匿蹤護衛艦的新型作戰艦，是解放軍海軍的開創性新增戰力，也是中國艦隊中首艘此類型的軍艦。