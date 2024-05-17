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環時：美頻拒簽、無端滋擾、盤查、遣返 中留生掀寒蟬效應

中國新聞組／北京17日電
多名來自中國的留學生入境美國時遭遣返；示意圖。(本報資料照片)
多名來自中國的留學生入境美國時遭遣返；示意圖。(本報資料照片)

據中國官媒調查，近期美國邊境執法人員持續無端滋擾、盤查、遣返中國來美人員特別是留學生和學者，在廣大中國學生中產生了「寒蟬效應」。在申請美國簽證方面，中國學生以及研究人員正在被「勸退」，愈來愈多的學生和學者遭受不公平待遇。據不完全統計，過去三年多，已有超過5000名中國留學生和學者因美第10043號總統令被拒簽或遣返。

環球時報報導指出，目前情況是，即使有效的美國簽證也不能阻止這些中國研究生被驅逐出境。中國駐美大使館發言人表示，據不完全統計，2021年7月至今年4月8日，遭美方無端滋擾盤查遣返的中國公民近300人，其中持有合法有效材料的留學生超過70人。2023年11月以來，僅在華盛頓杜勒斯機場就發生十起中國留學人員入境時受滋擾、盤查並被註銷簽證遣返事件。

美國國務院則稱，近年來，在美國海關被拘留並被禁止入境的中國學生人數保持穩定，在抵達美國的中國學生中所占比率不到0.1%。

「有效的美國簽證並不能阻止這些中國研究生被驅逐出境，機場接連發生的事件對赴美尋求科學博士學位的人產生了『寒蟬效應』」，據美國「科學」雜誌網站3月報導，在過去三個月裡，一些中國博士生在從中國探親返美時被拒絕入境並被立即遣返回國，其中一些人被禁止在五年內入境美國。

美國的做法讓許多中國學生思考，為了獲得美國學位，付出的代價到底是否值得。一名曾在美國留學的人士表示，有的學生暑假回國後被拒簽就無法再次前往美國，只能去其他國家繼續完成學業。

值得注意的是，上述遭受無端滋擾盤查的中國赴美留學生，都持有有效簽證，而因為川普政府時期簽署的第10043號總統令，很多中國學生在申請時就遭到美國拒簽。據不完全統計，在過去三年多，已有超過5000名中國留學生和學者因美國第10043號總統令被拒簽或遣返。

多家留學機構表示，如果畢業於美國所列「黑名單」中的某些特定院校的特定專業，如量子計算、大數據、半導體、5G、先進核能技術、航空技術、人工智能等，這些學生都被建議不申請美國院校，因為即便最終被美國學校錄取，在申請簽證時，被拒絕的可能性也很大。除了理工科專業，美方審查的專業甚至已經擴大到醫學。

中國社會科學院美國問題專家呂祥表示，自2018年以來，美國對一些研究領域的中國學生以及研究人員採取嚴格的限制措施，這些行為從長遠來看，會對中美之間的人文交流產生較大負面影響，最終對美國自身也是有害的。 

中國留學生 遣返 簽證

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