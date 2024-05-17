俄訪團陣容「豪華」中端出北京烤鴨等中菜迎賓

習近平（右）和普亭臨水而坐，共品香茗，在輕鬆的氛圍中就共同關心的戰略性問題進行深入交流。（美聯社）

外媒報導，正在中國訪問的俄羅斯 總統普亭 ，率領了一個陣容「豪華」的隨行團隊，不僅有副總理及新任國防部長貝洛索夫等高級官員在內的新內閣多位成員，還有鐵路局局長、央行行長、俄羅斯國家原子能集團總經理等貿易代表團。中方也為普亭準備了北京烤鴨等中式菜餚，中國國家主席習近平 和普亭還一起在中南海品茗、聊「戰略性問題」，看來一派輕鬆。

據參考消息引述路透報導，普亭新任命的國防部長貝洛索夫、外交部長拉夫羅夫、聯邦安全會議祕書紹伊古和總統助理烏沙科夫都出席了普亭與中方的會晤。

俄方出席會談的官員有第一副總理曼特羅夫（Denis Manturov）、副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）、諾瓦克、薩維利耶夫、特魯特涅夫（Yuri Trutnev）、切爾內申科、俄羅斯鐵路局局長別洛澤羅夫、俄羅斯國家原子能集團總經理利哈喬夫、外經銀行行長舒瓦洛夫等官員。

普亭這次也帶同貿易代表團一同訪華，其中包括財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）與央行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina），另有石化業及金融業的多位高層。

據俄羅斯通訊社報導，習近平設國宴招待普亭等賓客，客人們品嘗了鴨醬生蠔、北京烤鴨、京蔥海參、海鮮醬蔬菜、蝦湯斑點鱸魚。此外還為參加宴會的人員提供了甜點。

另據新華社報導，16日晚，習近平在中南海同普亭舉行小範圍會晤。習近平在瀛台橋前迎接普亭。兩國元首邊走邊談，並臨水而坐，共品香茗，在輕鬆的氛圍中就共同關心的戰略性問題進行深入交流。兩國元首也就烏克蘭危機問題深入交換了意見。習近平稱解決烏克蘭危機的根本之策是推動構建均衡、有效、可持續的新型安全架構。普亭表示俄方讚賞中方在烏克蘭問題上秉持客觀、公正、平衡立場。

另據北京青年報，普亭訪華，中方有幾個特殊安排。第一，現場除了中國小朋友之外，在華的俄羅斯小朋友也來參加活動。這樣的安排在以往的國事訪問的歡迎儀式當中是不多見的。 第二，軍樂團奏響中俄兩國國歌，同時奏響迎賓曲。迎賓曲是大家熟悉的「莫斯科郊外的晚上」，並且是以進行曲的節奏演奏的。特殊安排體現了中方對此次普亭訪問的高度重視。

來源：CCTV Video News Agency