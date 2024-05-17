拒給普亭面子？外媒：習近平不會軍援

外媒分析，習近平（左）軍援俄羅斯的可能性不大。（美聯社）

俄羅斯 總統普亭 率團訪華，外界普遍猜測普亭此行是為尋求中國國家主席習近平 在俄烏戰爭中對俄國的軍事與經濟援助。不過外媒分析大都認為，值此全球都在關注中國在俄烏戰爭角色，美國也警告中國在西方和俄羅斯二者不可得兼之際，習近平軍援俄羅斯的可能性不大；不過因普亭大陣仗來訪，習近平仍會給普亭一些補償，「沒辦法給你面子，也一定會給你裡子」。

美國之音報導，俄烏戰爭已逾兩年，西方制裁使莫斯科前所未有地依賴北京。此次普亭訪華被視為尋求習近平的援助。但西方領袖也不斷要求習近平不得對普亭的戰爭機器提供幫助。分析人士表示，中國經濟本身也面臨難題，需要西方的資本投入，習近平沒有道理為普亭的戰爭買單而賠上中國的利益。

分析人士表示，雖然中俄一再表明雙方關係有多好，但絕非「無上限」。華府智庫史汀生中心東亞計畫共同主任孫韻指出，中國為避免在和美國的大國競爭中被孤立，還是要支持俄羅斯。當前俄羅斯陷入經濟困境，中國可以支付俄羅斯石油的費用，但是習近平不會為普亭所發起的戰爭買單，一切都還是從自身國家利益考量出發。

報導引述分析指出，在美國一再畫出紅線，祭出金融制裁的壓力下，短時間內中方能夠加碼在軍事上援俄的空間恐怕有限。但中俄合作抗美的大架構仍未改變，比如兩國簽署10項文本第一項就是要共同開發曾引發中俄領土爭議的「黑瞎子島保護開發規畫」(俄語稱大烏蘇里島)，彼此擱置爭議並共同對付美國的意味，更重於實際價值。

日本國際教養大學中國研究助理教授陳宥樺表示，習近平將歐洲行安排在普亭訪華之前，代表他決定要收集歐洲領導人的意見後傳達給普亭，凸顯出北京在一定程度上要把西方的要求納入考量。

雖然分析人士不認為這一次「習普會」會端出太多具體成果，但是普亭勞師動眾出訪，習近平不可能什麼好處都不給。

英國廣播公司引述美國紐約市立大學研究生中心政治學教授夏明分析稱，習近平上周訪法，缺席了普亭的就職典禮，「這意味著習近平還是把西方看得比俄國跟他的盟國重要，他沒有凖備跟西方完全撕破臉。但他會給普亭補償的——沒辦法給你面子，也一定會給你裡子。」

據法廣報導，美國國務院發言人巴特爾16日表示，習近平不可能通過加強與西方和俄羅斯的關係達到「兩全其美」的目的。

而俄烏戰爭目前情勢，中國資深國際關係專家時殷弘解讀，俄軍正發動大攻勢，「沒有停火的任何徵兆」，此次中俄領導人會談一個重要議題就是關於雙方貿易因美國威脅制裁中國銀行資產而急遽下降的情勢。

來源:中国新闻社