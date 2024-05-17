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憂國安 雷蒙多：今秋對中聯網汽車發限制令

記者陳宥菘／北京17日電
美國商務部長雷蒙多稱，美國計畫於今年秋天發布針對中國聯網汽車的規範管束建議。（路透）
美國商務部長雷蒙多稱，美國計畫於今年秋天發布針對中國聯網汽車的規範管束建議。（路透）

美國商務部長雷蒙多15日表示，今年秋季將發布針對中國聯網汽車的管理規則，理由是對美國民眾數據構成國家安全風險。這是美國政府繼對中國電動車、太陽能電池等產品加徵關稅後，打擊中國車的最新可能舉措。

今年2月，美國以「潛在的國家安全風險」為由宣布對中國聯網汽車展開調查。雷蒙多上周曾表示，美國可能採取極端措施禁止中國聯網汽車進入美國。

她15日在參議院聽證會上進一步指出，中國聯網汽車擁有數千個感測器、數千個晶片，由來自中國的軟體控制，「他們會知道駕駛員要去哪裡、駕駛模式是什麼、你在車裡說了什麼……」，而這些數據會傳回北京。

而同樣可能因國安風險受到限制的，是生物產業。美國眾議院監督委員會15日以40：1的壓倒性票數通過「生物安全法案」，該法案以國家安全為由，限制美國企業與中國生物科技公司的業務合作，名單包含藥明生物、藥明康德、華大基因等中國製藥和醫療保健企業。

此外，美國眾議院共和黨議員斯特凡尼克15日推出法案，要求拜登政府對中國製造的無人機徵收的關稅先提高30%，之後每年提高5%，並在2030年之前禁止進口含有中國製造的關鍵部件的無人機。

他強調，該法案將透過建立一個稅收中立撥款計畫來幫助美國人購買由美國和盟友安全製造的無人機，從而提高美國無人機製造商的競爭力。

圖為比亞迪展示車。（路透）
圖為比亞迪展示車。（路透）

雷蒙多 眾議院 關稅

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