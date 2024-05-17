憂國安 雷蒙多：今秋對中聯網汽車發限制令

美國商務部長雷蒙多稱，美國計畫於今年秋天發布針對中國聯網汽車的規範管束建議。（路透）

美國商務部長雷蒙多 15日表示，今年秋季將發布針對中國聯網汽車的管理規則，理由是對美國民眾數據構成國家安全風險。這是美國政府繼對中國電動車、太陽能電池等產品加徵關稅 後，打擊中國車的最新可能舉措。

今年2月，美國以「潛在的國家安全風險」為由宣布對中國聯網汽車展開調查。雷蒙多上周曾表示，美國可能採取極端措施禁止中國聯網汽車進入美國。

她15日在參議院聽證會上進一步指出，中國聯網汽車擁有數千個感測器、數千個晶片，由來自中國的軟體控制，「他們會知道駕駛員要去哪裡、駕駛模式是什麼、你在車裡說了什麼……」，而這些數據會傳回北京。

而同樣可能因國安風險受到限制的，是生物產業。美國眾議院 監督委員會15日以40：1的壓倒性票數通過「生物安全法案」，該法案以國家安全為由，限制美國企業與中國生物科技公司的業務合作，名單包含藥明生物、藥明康德、華大基因等中國製藥和醫療保健企業。

此外，美國眾議院共和黨議員斯特凡尼克15日推出法案，要求拜登政府對中國製造的無人機徵收的關稅先提高30%，之後每年提高5%，並在2030年之前禁止進口含有中國製造的關鍵部件的無人機。