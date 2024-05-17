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哈爾濱迎普亭來訪 翻新蘇聯紀念碑

中國新聞組／北京17日電
俄羅斯總統普亭16日前往北京天安門廣場，向人民英雄紀念碑敬獻花圈。（ 新華社）
俄羅斯總統普亭16日前往北京天安門廣場，向人民英雄紀念碑敬獻花圈。（ 新華社）

俄羅斯總統普亭16日訪問中國，17日將轉往哈爾濱參訪「哈洽會」。綜合媒體報導，為迎接普亭來訪，位於哈爾濱南崗區紅軍街附近的蘇聯紅軍烈士紀念碑近日已重新粉刷。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，普亭16日抵達北京與中國國家主席習近平會談後，17日將轉往哈爾濱，參加第8屆「中國．俄羅斯博覽會」開幕式及第4屆「中俄區域合作論壇」等活動。訪問期間也將向在東北對日作戰的蘇聯紅軍烈士紀念碑敬獻花圈，並參觀東正教聖母守護教堂，及訪問哈爾濱工業大學。

報導並強調，哈爾濱所在的黑龍江省，一共與俄羅斯五個地區接壤。

習近平16日上午在北京人民大會堂與普亭舉行會談。習近平以「我的老朋友」稱呼普亭，並指中俄關係「經受住了國際風雲變幻的考驗」，「今天的中俄關係來之不易，值得雙方倍加珍惜和呵護」。

據報導，迎接普亭來訪，北京天安門廣場兩側旗杆掛上了中俄國旗。長安街部分路段實施交通管制，附近每條巷子前都有警察駐守，並要求行人繞行。天安門廣場禁止行人進入，人民大會堂周邊有大量警車和騎警電單車。

另據哈爾濱民眾爆料，普亭17日轉往哈爾濱參訪「哈洽會」，當地學校日前通知家長囑咐孩子「要注意言論」，不要發布包括與「哈洽會」相關的任何事、人名」，發布了要趕緊刪除。通知最後還特地強調，「網路安全管理非常嚴格，不要觸碰」。

普亭 俄羅斯 習近平

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