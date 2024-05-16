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和普亭共同記者會 習近平：期待歐洲大陸早日恢復和平

記者陳政錄／即時報導
舉行會談後，習近平和普亭共同會見記者。（取材自央視）
舉行會談後，習近平和普亭共同會見記者。（取材自央視）

中國國家主席習近平16日和俄羅斯總統普亭會談後，兩人共同會見記者。習近平闡述了中俄關係的「五個堅持」，表示雙方一致認為政治解決烏克蘭危機是正確方向， 中方期待歐洲大陸早日恢復和平穩定，願繼續為此發揮建設性作用。

習近平說，他與普亭舉行了坦誠友好、內容豐富的會談，就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，對下階段兩 國關係發展和各領域合作作出規劃和部署，也共同簽署並發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交75周年之際關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。

習近平強調，中俄關係之所以能夠取得這些顯著成就，得益於雙方始終做到「五個堅持」：一是堅持以相互尊重為根本，始終在核心利益議題上相互支持；二是堅持以合作共贏為動力，建構中俄互惠互利新格局；三是堅持以世代友好為基礎，共同傳遞中俄友誼的火炬；四是堅持以策略協作為支撐，引領全球治理正確方向；五是堅持以公平正義為宗旨，致力於推動熱門議題政治解決。

就各界關心的國際「熱門議題」，習近平說， 當今世界，冷戰思維陰魂不散，單邊獨霸、陣營對抗、強權政治威脅世界和平與各國安全。

他說，我與普亭一致認為，解決巴以衝突問題迫在眉睫。 要切實執行聯合國決議，以「兩國方案」為基礎解決巴勒斯坦問題。

習近平說，雙方（中俄）一致認為政治解決烏克蘭危機是正確方向。中方對此議題的立場是一貫的、明確的，包括遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國主權和領土完整，尊重各方合理安全關切，建構均衡、有效、可持續的新型安全架構。「中方期待歐洲大陸早日恢復和平穩定，願繼續為此發揮建設性作用。」

習近平也提到，中俄雙方將繼續秉持「不結盟、不對抗、不針對第三者」原則，不斷深化政治互信，尊重各自選擇的發展之路，在相互堅定支持中實現各自發展振興。中俄要進一步優化合作結構，鞏固好經貿等傳統領域合作良好趨勢，支持搭建基礎科學研究平台網絡，持續釋放前沿領域合作潛能，加強口岸和交通物流合作，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

據中方發布，普亭表示，俄羅斯願和中方持續拓展政治、經濟、文化、教育、安全等領域合作，俄中共同致力於推動建立更民主的多極化世界秩序，願繼續加強在金磚國家、上海合作組織等框架內合作以及重大國際地區問題上的溝通，促進地區和世界和平發展。

習近平 普亭 俄羅斯

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