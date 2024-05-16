「中國是好鄰居」 普亭著迷中國武術 稱一些家人正在學中文

俄羅斯總統普亭16日至17日對中國進行訪問。16日凌晨，普京乘專機抵達北京。(新華社)

俄羅斯 總統普亭 今抵達中國進行國是訪問，行前接受中國官媒新華社訪問時展現對中國的友好。他不僅讚中國國家主席習近平 是「睿智、有遠見的政治家」，稱中國是「好鄰居和可靠朋友」，並指自己對中國武術了解不少，對中國哲學也充滿敬意，「我的家人也對中國很著迷，其中一些人正在學習中文。」

來源：中國新聞社

據新華社報導，普亭在接受新華社記者書面專訪時表示，俄中通過擴大經濟和人文領域的平等互利合作，促進兩國的繁榮發展；通過加強外交政策協調，推動構建公平的多極世界秩序，這些決定了俄中新時代全面戰略協作夥伴關係的美好未來。

他表示，俄中夥伴關係始終建立在平等互信、相互尊重主權、考慮彼此利益的原則基礎之上。「習近平主席這樣睿智、有遠見的政治家，對兩國關係發展發揮著舉足輕重的獨特作用。」

普亭說，他與習近平主席初次相識於2010年3月，那時起他們就經常會面和通話，習近平「在溝通中展現出謙遜友好、坦誠務實的風範。」普亭說，兩人的每次會面不僅是老朋友之間的交流，雙方還會就雙邊和國際議程中最緊迫的問題富有成效地交換意見。

今明兩年是中俄文化年。普亭表示，俄中兩國世代緊密相連，不僅是因為兩國擁有漫長的共同邊界，而且雙方還保持密切的文化聯繫和人員往來。今天的俄羅斯社會對中國文化藝術的興趣很高。目前俄羅斯約有9萬名大中小學生學習中文。

普亭還分享了他個人對中國文化的看法：「我總是對進一步探索獨一無二、別具一格的中國傳統抱有濃厚興趣，尤其是在我訪華期間。我對中國武術了解不少，武術在俄羅斯非常流行。我對中國哲學充滿敬意。我的家人也對中國很著迷，其中一些人正在學習中文。」