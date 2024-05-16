想向習近平求援？普亭清晨4時抵北京 被指「大哥變小弟」

俄羅斯總統普亭16日和中國國家主席習近平在北京會面。(路透)

應中國國家主席習近平邀請，俄羅斯 總統普亭 今清晨4時許抵達北京對中國進行國事訪問。出訪前，普亭昨在接受新華社專訪時表示，俄中關係已達到歷史最高水平，即使面對嚴峻的國際形勢，兩國關係仍在持續加強。外媒分析稱普亭此行是尋求中國對於俄烏戰爭的援助，雙方實力消長下，俄羅斯已從大哥變成中國的小弟。不過俄國此前否認普亭是來向中國求援。

來源:香港01

據俄媒報導，克里姆林宮表示，普亭與習近平16日會晤後將簽署深化戰略協作夥伴關係的聯合聲明，並簽署11份政府間文件，內容涵蓋商業、能源等領域。兩人也將討論烏克蘭 、中東和亞洲地區局勢。另外，普亭周五將轉訪黑龍江省省會哈爾濱，參加俄中博覽會開幕式和俄中區域合作論壇，以及向蘇聯戰士紀念碑敬獻花圈，參觀聖母守護教堂，訪問哈爾濱工業大學。

普亭接受新華社書面專訪中表示，俄中優勢互補正在為兩國關係全面迅猛發展注入強大動力；重要的是，當代俄中關係獨立於意識形態和政治局勢之外。雙方正在持續、系統地開展能源領域的戰略合作，並將努力在工業和高科技、太空與和平利用核能、人工智能、可再生能源和其他創新領域開展更密切的協作。

普京乘專機抵達北京。（取材自央視）

普京乘專機抵達北京。（取材自央視）

針對俄烏戰爭，普亭說，俄羅斯積極評價中方立場，中方很清楚烏克蘭危機的根源和其全球地緣政治影響。他並批評西方對俄國實施了近1.6萬項單方面「非法」制裁，試圖懲罰、孤立和削弱俄羅斯，並向烏克蘭當局提供資金和武器。他強調，俄方從未拒絕談判，希望透過和平手段全面、可持續、公正地解決這場衝突，對於對話持開放態度，但「談判必須考慮到捲入這場衝突的所有國家的利益，包括俄羅斯的利益」。

俄羅斯總統普亭上任後，首訪中國。(美聯社)

就普亭此行，綜合美國之音、路透及法廣等外媒分析指出，普亭的首要議題是有關俄烏戰爭的援助，想要北京的外交幫助以打破西方制裁，並獲得更多武器。但在可能面臨西方制裁的情況下，習近平可能不會百分之百地支持普亭，因為中國正在尋求恢復與美國的關係，而美國設下的紅線是中國不能直接向俄羅斯提供武器裝備。

分析並指出，由於受到西方制裁的困擾，俄羅斯日益轉向中國尋求經濟和安全支持。普亭藉此行再展俄中團結，但難掩兩國關係不對等、實力顛倒以致大哥變小弟的現實。