反制中國傳統晶片 歐盟將調查依賴程度

奧地利菲拉赫，英飛凌科技公司新建的300毫米薄晶圓晶片工廠。 （取材自觀察者網／圖片來源：視覺中國）

歐盟 委員會日前表示，將就所謂「傳統晶片 」問題向歐洲晶片供應商和採購商進行調查，詢問他們「是否依賴中國供應」。首批調查結果預計將於今年夏末公布。

「傳統晶片」是指採用成熟但仍在發展的製造工藝生產的晶片，歐盟官員擔心，在這種廣泛應用於汽車、家用電器和醫療設備的成熟製程晶片市場，歐盟的影響力將受到挑戰。

早在今年3月，彭博社就援引其獲得的一份工作聲明草案披露稱，歐盟正在考慮是否啟動正式審查，以評估歐洲企業對來自中國的成熟製程晶片的依賴程度。

觀察者網引述美國政客新聞網報導，稱歐洲目前正把重點從高科技擴大到成熟製程晶片，因為其擔心應用於電動汽車的中國產傳統晶片帶來新的挑戰，歐盟委員將就此問題詢問歐洲晶片供應商和採購商。

報導提到，在普通晶片領域，歐洲企業因為背靠德國 、法國和義大利的汽車製造業，起步早，根基穩，擁有大量知識產權和汽車晶片專利，在傳統汽車市場占據了不少份額，在蓬勃發展的電動汽車市場也處於有利地位，為包括中國汽車品牌比亞迪等供應產品。

德國智庫晶片政策專家克萊因漢斯稱，如果中國的電動汽車繼續發展，上述歐洲晶片製造商也會受益。但歐盟官員們也應該對中國試圖超越歐洲晶片供應商的做法保持警惕，替代進口產品的總體趨勢是歐盟官員無法阻止的。