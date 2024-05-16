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微軟在中國AI團隊 將打包到美、澳 涉數百人不走就炒

中國新聞組／北京16日電
微軟將中國AI團隊集體打包去美澳，涉及數百人。(取材自觀察者網)
微軟將中國AI團隊集體打包去美澳，涉及數百人。(取材自觀察者網)

許多網友14日在「脈脈」平台發布動態稱，微軟公司發送郵件通知將中國區Azure人工智能團隊的幾個組集體打包去美國和澳洲。網傳消息稱，C+AI團隊做AI platform的Azure ML團隊將集體打包去美國，另外也有一些組去澳洲，微軟美國還可幫助解決家屬簽證。收到郵件的人在6月7日之前要下決定，不走就裁員，將給離職補償，涉及大約數百人。對此，微軟表示，部分員工可選擇國際輪崗或在現崗位工作。

「OSC開源社區」報導，隨著中美在引領世界技術未來問題上的緊張關係加劇，微軟內部一直在討論如何處理微軟亞洲研究院情況。

紐約時報的一篇內容中指出，微軟面臨「一個棘手的平衡挑戰」。在此前一場關於人工智能的小組委員會聽證會上，微軟總裁史密斯（Brad Smith）向美國參議員回應稱，中國只占微軟銷售額的1.5%。因此，1.5%的份額，加上新Bing AI搜索無法在中國落地，使得微軟「隔離」中國AI的意味愈加明顯。

報導說，在微軟亞洲研究院中，微軟公司不允許中國研究者提前使用GPT-4測試版和核心技術。

同時，公司也對該院在量子計算、面部識別與合成媒體方面的研究工作進行了限制。

另據21世紀經濟報導消息，對微軟人工智能團隊集體赴美傳聞，微軟方面回應稱，目前微軟有一小部分員工得到可以選擇國際輪崗的機會，員工可以選擇接受輪崗，或者繼續在現在的崗位工作，此前「打包赴美」傳聞有誇張及不實之處。

微軟 AI 人工智能

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