中國富豪涉挪用補貼購買9座酒莊 遭法國沒收

曲乃杰。(取材自百度百科)

巴黎法庭以財務違規沒收了九座葡萄酒酒莊。酒莊的擁有者是被法國媒體譽為「波爾多酒莊最大的中國買家」，他叫曲乃杰，出生於遼寧省大連市，大連海昌集團董事長。沒收酒莊的同時，曲乃杰被判三年緩期徒刑，被罰款100萬歐元(約786萬人民幣、108萬美元)。

法廣網報導，據波爾多司法警察先前所透露的信息，海昌集團多年來投資 法國葡萄酒莊一共25家，一直是司法調查人員嚴密關注的對象。作為集海運、房地產 、主題公園主要支柱產業的私人集團，海昌支付了5500萬歐元購得以上產業，其中大部分酒莊在利布爾訥產區。

而曲乃杰的被控罪名是涉嫌挪用遼寧省和大連市政府撥給海昌集團的3200萬歐元（2014年時約等於2.68億元人民幣）的海外科技型企業補貼，並將這筆錢在5年內購買了多家葡萄酒莊。

據泰晤士報報導，除了涉嫌挪用的國家補貼外，曲乃杰還被指控使用偽造的葡萄園銷售票據，從盧森堡子公司獲得3000萬歐元的額外貸款 ，如今這筆貸款已經償還。

檢察官聲稱，曲乃杰和其團隊使用一家離岸公司掩蓋資金來源。曾由波爾多商會主席Pierre Goguet領導的會計公司Exco Ecaf則被指控為其從犯。曲乃杰手下的一名雇員劉建(音譯)被判18個月緩期徒刑，罰款5萬歐元。

62歲的曲乃杰再次否認自己有任何不當行為。法廣網引述報導指出，他準備上訴。曲乃杰於2010年以51.5億人民幣身家，位列福布斯中國富豪榜第189名。