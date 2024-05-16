天津、大連、上海等13城郵輪口岸 外國團免簽入境15天

5月15日起，外國旅遊團搭乘郵輪赴中，可免簽入境。圖為超大國際郵輪「海洋光譜號」上月回歸上海母港。( 中新社)

中國國家移民 管理局15日發布公告，外國旅遊團乘坐郵輪從天津、遼寧大連、上海等13個城市的郵輪口岸免辦簽證 整團入境，並經境內旅行社組織接待的外國旅行團，可於沿海所有郵輪口岸免辦簽證入境停留15天。對此，相關的口岸城市早已做足準備，包括在郵輪碼頭籌備為外國遊客服務的支付中心，精心設計適遊路線，擴大外語導遊招攬等，以迎接新商機。業界也紛紛表示，期盼已久。

本報系聯合報報導，公告指出，旅行團須隨同一郵輪前往下一個港口，直至郵輪出境，活動範圍為沿海省區市和北京。免簽入境口岸包括天津、遼寧大連、上海、江蘇連雲港、浙江溫州和舟山、福建廈門、山東青島、廣東廣州和深圳、廣西北海、海南海口和三亞等地的13個郵輪口岸。

公告表示，為支持郵輪旅遊發展，大連、連雲港、溫州、舟山、廣州、深圳、北海等地的七個郵輪口岸新增為中國過境免簽政策適用口岸，方便符合中國過境免簽政策條件的外籍旅客乘坐郵輪過境。

國家移民管理局外國人管理司司長毛旭15日在新聞發布會上表示，此次在沿海省份全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策，主要基於三點考慮，首先是促進中國郵輪經濟和郵輪產業發展。其次是促進中外人員交流交往；最後是前期政策試點的成功經驗為政策全面推廣奠定了堅實基礎。

毛旭提到，2016年10月以來，中國在上海試點實施郵輪旅遊團入境免簽政策。政策試行以來，上海接待郵輪旅客年均增長10%，為上海市及沿海經濟高品質發展注入新動能，試點成效明顯。

國家移民管理局先前公布，今年「五一」假期，中國居民出入境476.8萬人次，較去年同期增長38%；港澳台居民出入境291.9萬人次，較去年同期增長20.8%；外國人出入境77.9萬人次，較去年同期增長98.7%。

香港 文匯報報導，「中國沿海省份全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策真是一個大利好，業內已經期盼很久了！」山東港口郵輪文旅集團有限公司市場業務部副部長王儒湉說，該政策專門針對乘坐郵輪的外國旅遊團，非常接地氣。

報導說，5月初，大連國際郵輪碼頭境外來賓支付服務中心正式啟用。作為全國首個港口支付服務中心，外籍遊客可享受境外銀行卡刷卡、移動支付、外幣兌換、現金使用、數字人民幣等多元化支付服務。當地亦選派精通外語、熟悉涉外支付業務的工作人員進駐，為外籍人士提供一站式專業服務諮詢。

于敬東坦言，隨著免簽新政推出，將有大批海外遊客把中國作為郵輪旅遊首選目的地，他所在的旅行社也在持續加大地接導遊的招攬力度。「僅在東北亞方向，我們旅行社就已經組織近30名韓語導遊和15名日語導遊，全力應對即將到來的郵輪熱潮。」

據報導，上海國際郵輪經濟研究中心副主任葉欣梁表示，入境免簽新政將帶來四重利好，「外國旅遊團乘郵輪入境免簽，將極大促進我國入境旅遊發展，提升中國沿海城市國際知名度和旅遊吸引力，促進中外人員交流交往並為國內外郵輪公司帶來更多商業機會。」