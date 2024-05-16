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菲律賓數十艘漁船載200人赴南海黃岩島 宣示主權 中媒：碰瓷

中國新聞組／北京16日電
中國官媒發布圖文，稱在南海「碰瓷」的菲律賓漁船。（取材自樞密院十號）
中國官媒發布圖文，稱在南海「碰瓷」的菲律賓漁船。（取材自樞密院十號）

中菲在南海衝突緊張情勢再升高。菲律賓民間組織號召數十艘漁船組成船隊，昨載約200人前往黃岩島宣示主權，並稱黃岩島附近一度發現19艘中國船艦，菲官方也進行海空遠距離監視。中國海警則稱，已依法維權執法反制。美媒稱，中國海警將用強大的水砲來驅趕他們。時事評論者胡錫進批菲國此舉意在「很渴望出人命」，籲中方訴諸國際戳破菲刻意製造「「被中方欺負」的假象。

來源：YouTube

菲律賓民間組織「Atin Ito」（意謂「這是我們的」）昨發起號召，由五艘民用船舶率領數十艘商業漁船前往黃岩島周圍海域，稱發送燃料與食物給在南海的菲律賓漁民並宣示主權。菲方稱，在共發現19艘中國船艦集結在黃岩島附近。法廣網報導，菲方這一做法如同中方發明的用眾多漁船和漁民保衛黃岩島的做法非常相似，無異是「向中國學習」。

菲方稱，菲國海岸防衛隊飛機偵察期間，中方四度以廣播宣示主權，另在黃岩島東南入口處放置二道浮動屏障，現場還有一艘中國海警剛性充氣艇。菲律賓海岸防衛隊派出海巡艇確保平民志願者安全。

針對菲律賓民眾行動，中國外交部發言人汪文斌昨說，黃岩島是中國固有領土，「如果菲方濫用中方的善意，侵犯中國領土主權和管轄權，中方將依法維權反制，相關責任和後果完全由菲方承擔。」

中國官媒昨晚報導稱，「5月15日，中國海警依法在黃岩島海域常態進行維權執法活動」，並釋出中國海警喊話警告菲律賓「非法侵闖船隻」的畫面。視頻中，解放軍海軍對菲律賓船隻以中文廣播：「菲律賓船隻，我是中國海警3502艦，正在中華人民共和國管轄海域依法巡航，請通報你船意圖和下步動向。﻿」

中國官媒環球時報旗下微博公眾號「樞密院十號」報導稱，菲方此舉是準備上演「碰瓷」鬧劇。美聯社報導稱，中國海岸警衛隊將用強大的水砲來驅趕他們。

環球時報前總編輯胡錫進發文指出，菲律賓組織者和西方媒體這次都顯得十分渴望發生衝突，他們顯然很渴望「出人命」。中方現場人員一定要多拍攝菲方惡意挑釁滋事的畫面並第一時間公布到網上，話筒和鏡頭絕不能讓菲律賓和支持他們的西方媒體給霸占了。

數十艘菲律賓漁船赴黃岩島抗議。據悉，菲律賓海岸警衛隊也派出三艘巡邏船和一架輕型飛...
數十艘菲律賓漁船赴黃岩島抗議。據悉，菲律賓海岸警衛隊也派出三艘巡邏船和一架輕型飛機進行遠距離監視。（美聯社）

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