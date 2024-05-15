美對中加徵關稅 環時痛批鬧劇：這次連台詞都對不上

美國非中國電動車的主力市場，但拜登政府仍宣布對中國電動車等徵收新關稅稅率。圖為2022巴黎車展上，人們在比亞迪電動車展區參觀。(新華社)

美國拜登 政府14日宣布對價值180億美元的中國進口商品徵收新關稅 稅率，環球時報社評痛批對華加徵關稅猶如鬧劇，「這次連台詞都對不上」。但分析認為，中國電動汽車和晶片產品並未大規模進入美國市場，影響有限；但從戰略來說，中美貿易爭端有從「小院高牆」走向「大院圍牆」的態勢，保護主義的「迴旋鏢」必將傷及美國自身。

違背拜習會達成的共識

環球時報社評指出，在上屆政府對華加徵301關稅依然存在的情況下，美方藉所謂複審程序，在此前基礎上繼續對中國輸美產品提高或加徵關稅，是對中國的嚴重挑釁。這種做法違背了拜登「不尋求打壓遏制中國發展」、「不尋求與中國脫鉤斷鏈」的承諾，也不符合與習近平達成的重要共識。

社評稱美方以中國「強制技術轉讓」和「知識產權盜竊」為名，加上所謂「產能過剩」來強化加徵高關稅的合理性，都是一戳就破的脆弱謊言，就像是隨手拿起一個劇本張口就來，連台詞都對不上。

社評說，目前中國出口到美國的乘用車數量幾乎為零，新關稅即便真的落地，也不太可能立即對中國電動汽車企業產生影響。拜登政府在這個時間點上作出宣布，不是從真正的經濟考慮出發，更像是在選舉年為了爭取選民搞的政治秀。

「新三樣」加稅 影響有限

美國彭博社指出，美國對中國新能源產品加徵關稅的舉動主要是「象徵性的」，因為美國並不是中國「新三樣」(電動車、太陽能電池及鋰電池)產品主要銷售市場。美國此舉與此前威脅提高自中國進口鋼鋁產品關稅稅率一樣，基本沒有任何作用。

財新網引述上海市政府參事、上海國際經濟交流中心副理事長楊建榮分析，中美貿易爭端範圍已經延伸，有從「小院高牆」走向「大院圍牆」的態勢，甚至出現「霸凌性的行政措施」，將來中美間無論法律層面還是經貿實際操作層面，都將面臨更多複雜性。他指出，今年是美國大選年，美行政當局會利用工會組織及勞工權益對中國持續發難。

英國金融時報則說，美國政府在大選前推出此類保護主義措施，目的是讓「搖擺州」工會成員相信民主黨政府會保護就業 。

「我們正見證一個曾經創造了現代汽車工業的國家失去勇氣。」彭博社專欄作家戴維·菲克林近日在一篇評論文章中指出，對中國電動汽車加徵關稅，將性價比高的中國電動汽車排除在美國市場之外，會讓美國汽車產業失去競爭力，讓美國消費者成為最終的輸家。