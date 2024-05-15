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「同感憂慮」美宣布對中100%關稅 歐洲表態審慎

中國新聞組／北京15日電
歐盟執委會去年10月宣布對中國出口到歐盟市場的電池電動車（BEV）展開反補貼調查。(路透 )
歐盟執委會去年10月宣布對中國出口到歐盟市場的電池電動車（BEV）展開反補貼調查。(路透 )

白宮14日宣布將對從中國進口的電動車增加關稅到100%後，外界關注正對中國電動車進行反補貼調查的歐盟。與美國政府不同的是，歐洲方面的表態均偏向謹慎，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)表示，歐盟委員會的調查結果尚未公布，因此，他還不能就此進行最終表態。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）去年10月宣布對中國出口到歐盟市場的電池電動車（BEV）展開反補貼（anti-subsidy）調查，以瞭解中國供應鏈是否受益於違反歐盟及世界貿易組織（WTO）規則的政府補貼。

根據歐盟法規，此案應於13個月內調查完畢，但啟動調查9個月後便可針對中國電動車施加暫時性的補救措施，也就是自7月上旬起，歐盟隨時可能對中國課徵懲罰性關稅。

在歐盟行動之前，白宮先宣布將對價值180億美的中國進口商品加徵懲罰性關稅，包括電動車、電池、鋼、關鍵礦物等，以促使中國消除有關技術轉移、智慧財產和創新方面的不公平貿易行為。其中電動車關稅稅率預計增至原來的4倍，達100%。

歐盟執委會貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）14日在例行記者會表示不評論美國的決定，美國是根據自身利益而行，而歐盟的行動是為了歐盟利益。不過他坦言歐美在許多雙邊會議中討論過相關議題，因為確保全球貿易公平競爭是歐美的共同利益。

吉爾說，歐盟頻繁對中國生產過剩情形表達強烈關切，執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也在6日當面向造訪法國的中國國家主席習近平提出貿易失衡及造成生產過剩根源的政策問題。

至於執委會調查中國電動車案進度和可能採取措施，他表示目前無可奉告。

德國之聲報導，德國總理蕭茲說，「目前從中國進口的電動汽車中至少有50%來自西方品牌，它們在中國生產，然後進口到歐洲。」他補充說，「在這個問題上，這或許與其他國家和北美有不同之處」。蕭茲指出，同樣不應忘記的是，歐洲製造商正在中國市場上成功地銷售他們的汽車。

同蕭茲持同一觀點，瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）也表示反對歐盟對中國電動汽車徵收懲罰性關稅。

被問及歐盟是否應該效仿美國政府時，他說：「我們不想瓦解全球貿易，這是一個愚蠢的想法。」他表示，對於德國和瑞典這樣的進出口大國來說，將懲罰性關稅作為解決方案並不是一個好主意。

歐盟 電動車 關稅

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