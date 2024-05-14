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王毅與汶萊外長會談：爭取早日達成「南海行為準則」

記者黃國樑／即時報導
中共中央政治局委員、中國外交部長王毅昨14日在北京同汶萊外交主管部長艾瑞萬舉行會談。 (中國外交部網站)
中共中央政治局委員、中國外交部長王毅昨14日在北京同汶萊外交主管部長艾瑞萬舉行會談。 (中國外交部網站)

據中國外交部網站昨深夜訊息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨14日在北京同汶萊外交主管部長艾瑞萬舉行會談。對於也對南海島礁有部分主權聲索的汶萊，王毅表示，中國願同東協國家繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，爭取早日達成行之有效、富有實質內涵的「南海行為準則」。艾瑞萬則表示，汶方高度重視對華關係，堅定奉行一個中國政策。

訊息顯示，王毅表示，在兩國元首引領下，中汶關係維持穩定發展動能，各領域合作取得豐碩成果，致力於建構大小國家平等相待、互利共贏的典範。我們願同汶方一道，以兩國元首重要共識為遵循，深化合作內涵、拓展合作領域，樹立共建中文命運共同體的長遠目標，推動兩國戰略夥伴關係邁上新台階。

王毅說，今年是汶萊獨立40週年。在蘇丹陛下領導下，汶萊堅持走符合自身國情的發展道路，在區域事務中發揮獨特和重要作用。中國正在建構新發展格局，大力推動中國式現代化。中國的發展振興有著強大內生動力和必然歷史邏輯，將為包括汶萊在內的周邊國家帶來新的機會。

他表示，中國積極支持汶萊推動經濟多元化，願進一步挖掘在數位經濟、綠色發展、衛生健康等新興領域合作潛力，培育新的成長點，打造更多合作亮點。以「中國—東協人文交流年」為契機，雙方可深化教育、文旅、體育、友城等領域合作，進一步便利人員往來。

他說，中方支持東協中心地位與戰略自主，支持做大做強東協主導的合作機制，願同東協國家深化政治互信，維持東亞合作正確方向，共同促進區域發展，共同維護地區穩定。我們願同東協國家繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，爭取早日達成行之有效、富有實質內涵的「南海行為準則」。

艾瑞萬表示，中國是汶萊的好朋友，兩國合作有深厚基礎，面臨新的機會。汶方高度重視對華關係，堅定奉行一個中國政策。期待同中方維持高層交往，密切經貿、農業、教育、人工智慧、大數據等領域合作，推動兩國關係取得更大發展。

他表示，汶方堅信中國發展強大是不可阻擋的歷史進程，對中國經濟充滿信心，期待並相信中國的發展將帶動地區國家共同發展。高度讚賞中國在中東等熱門議題上堅持原則、促進和解合作、維護公平正義，並期待中國在國際區域事務中發揮更大影響力和領導力。文方願同中方密切配合，維護區域和平穩定，促進共同發展繁榮。

王毅 中共 人工智慧

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