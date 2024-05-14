普亭接受新華社專訪：俄中關係已達歷史最高水平 仍持續加強

俄羅斯總統普亭將於16至17日訪問中國，新華社提前一天刊登對普亭專訪。 (美聯社)

俄羅斯 總統普亭 接受新華社專訪，普亭表示，俄中關係已達到歷史最高水平，即使面對嚴峻的國際情勢，兩國關係仍持續加強。當代俄中關係獨立於意識形態和政治局勢之外。透過加強外交政策協調，推動建構公平的多極世界秩序。這些都決定了我們新時代全面策略協作夥伴關係的美好未來。談到俄中經貿關係，他說，俄中經貿關係發展迅猛。雙方將努力在工業和高科技、太空與和平利用核能、人工智慧、再生能源和其他創新領域開展更密切的協作。

普亭明天(16)將抵達北京進行為期兩天訪問，中國成為他最新任期就職後第一個出訪的國家，新華社今天上午在普亭抵達前一日刊登對普亭的長達六千餘字的書面專訪內容。

被問到如何評估與習近平主席的交往及對此次訪華的及中俄關係發展的前景展望，普亭強調，俄中夥伴關係始終建立在平等互信、相互尊重主權、考慮彼此利益的原則基礎之上，中華人民共和國主席習近平這樣睿智、有遠見的政治家和國務活動家，則對兩國關係發展發揮著舉足輕重的獨特作用。

他說，正是兩國戰略夥伴關係前所未有的高水平，讓他決定選擇中國作為我正式就任俄羅斯聯邦總統後第一個出訪的國家。

普亭特別提到，第二次世界大戰期間，蘇聯和中國軍人並肩作戰，對抗日本軍國主義。我們銘記並高度評價中國人民為取得共同勝利所做的貢獻。正是中國牽制了日本軍國主義者的龐大兵力，從而使蘇聯能夠集中力量粉碎歐洲的納粹主義。

他說，今天，俄中關係已達到歷史最高水平，即使面對嚴峻的國際情勢，兩國關係仍持續加強。他表示，重要的是，當代俄中關係獨立於意識形態和政治局勢之外。雙邊關係的多層次發展是自覺的戰略選擇，這種選擇基於兩國廣泛契合的根本利益、深入的互信、強大的民意支持和兩國人民真誠的友誼。我們共同努力維護主權、捍衛領土完整和安全。從更廣泛的意義上說，我們透過擴大經濟和人文領域的平等互利合作，促進俄中兩國的繁榮發展；我們透過加強外交政策協調，推動建構公平的多極世界秩序。這些都決定了我們新時代全面策略協作夥伴關係的美好未來。

對於未來中俄經貿合作將在哪些方面取得更大的突破，普亭表示，俄中經貿關係發展迅猛，近5年，兩國貿易額翻了一番。 2019年兩國貿易額為1,110億美元，去年已達2,278億美元，且兩國公司間超90%的結算以本國貨幣進行。中國已連續13年穩居俄羅斯最大貿易夥伴國地位，而俄羅斯在2023年中國貿易夥伴國的排名則上升至第4。

他說，至於我們的規劃，雙方將努力在工業和高科技、太空與和平利用核能、人工智慧、再生能源和其他創新領域開展更密切的協作。當然，我們也將發展交通運輸和金融基礎設施。他對俄中經濟關係的宏偉前景充滿信心。

關於俄羅斯今年擔任金磚國家輪值主席國，俄方的工作重點和計劃如何，及如何推動「大金磚合作」，他表示，俄羅斯擔任金磚國家輪值主席國的主要目標之一，是促進新加入的成員有機融入金磚國家，並積極幫助它們融入現有合作機制。另一個重點是，持續進行協調工作，增強金磚國家在全球事務中的權威，提升其推動建構更民主、穩定、公正的國際關係體系的能力。我想單獨強調的是，金磚國家合作秉持著相互尊重、平等、開放協商的精神。這也是該機制如此吸引「全球南方」和「全球東方」國家的原因。在這些國家看來，金磚國家是一個注定能讓它們的聲音被聽見、被重視的平台。

被問到中俄兩國在國際舞台上的協作，對推動建構人類命運共同體發揮什麼樣的作用？普亭表示，地球是人類的搖籃，是我們共同的家園，但依附美國的西方菁英拒絕尊重文明和文化多樣性。為維持自己的全球統治，西方菁英們賦予自己指揮他國人民的權利，西方菁英們依舊在拼命靠損害別國利益來保障自身福利，為此使用各種新殖民主義手段。

他說，俄羅斯及其夥伴當然對這種狀況表示不滿。在我們的積極參與下，一些獨立於西方的多邊組織和機制已經建立並順利運行，上合組織和金磚國家就是這項互利合作令人信服的例子。它們作為形成中的多極世界秩序關鍵支點，已經牢固確立了自身的地位。

他表示，俄中兩國在國際議程的關鍵議題上持相似或相同立場。我們都擁護國際法的主導地位，都主張建構均衡、不可分割、綜合、永續的全球和區域安全，同時發揮聯合國的核心協調作用。我們都不接受西方將基於謊言、虛偽和憑空臆造規則的秩序強加於人的企圖。

對於中國致力於政治解決烏克蘭 危機 ，普亭表示，我們積極評價中方解決烏克蘭危機的立場。中國在2023年2月中方發布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》12點主張，文件中闡述的理念和建議表明了中國朋友為穩定局勢做出貢獻的真誠願望。習近平主席最近提出的和平解決烏克蘭危機的四項原則是上述文件的有機補充。

他說，遺憾的是，這些倡議並未得到烏克蘭及其西方支持者的正面回應。他們不想討論當前全球危機的起因和根源，正是他們在近年來和幾十年間所推行的政策才導致了當前的全球動盪。西方菁英頑固試圖「懲罰」、孤立和削弱俄羅斯，並向烏克蘭當局提供資金和武器。他們對我國實施了近1.6萬項單方面非法制裁，威脅要肢解我國，試圖非法侵占我們的海外資產。他們對納粹主義抬頭、烏克蘭在俄羅斯領土上實施的恐怖主義行徑視而不見。

他表示，俄羅斯願意談判，也進行過談判。 2022年4月15日，我們在伊斯坦堡與烏克蘭代表團共同起草了未來和平協議草案，烏克蘭代表團團長也草簽了該文件的主要條款。但烏方沒有簽署和平協議，因為他們的西方盟友建議他們繼續戰鬥，共同在戰略上擊敗俄羅斯。

被問到他在新任期內如何建造一個嶄新的俄羅斯，普亭表示，以購買力平價計算，俄羅斯如今已躋身全球前五名。我們現在的任務是成為全球第四大經濟體，其中最重要的是提高各領域發展的品質和效率、增進我國公民的福祉。

他說，經濟要出現質的改變，離不開勞動報酬水準的穩定提高。為達成此目標，我們計畫提高勞動生產力——加大科學研究成果的前沿應用、推動新技術與創新、推動自動化與機器人化、創造現代就業機會。同時，我們將培養優秀且具現代思維的專家，鼓勵其從事新型生產、投身工業與社會領域。

普亭表示，他相信，俄羅斯一定會實現以上所有戰略計劃。在這方面，我們願與全球各國夥伴合作，這其中包括我們的好鄰居和可靠朋友——中國。