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中企退出羅馬尼亞太陽能園區招標 歐盟放棄調查

中國新聞組／北京14日電

在中國企業退出羅馬尼亞太陽能發電園區公開招標項目後，歐盟內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）表示，歐盟委員會將放棄對這些公司的調查。歐盟委員會今年4月啟動兩項調查，調查中國參與者是否在競標總額約6.1億歐元（約6.58億美元）的合同時從補貼中過度受益。

美國之音引述彭博社報導，第一個被調查的財團是由羅馬尼亞ENEVO集團和隆基綠能科技股份有限公司（Longi Solar Technologie GmbH）德國子公司組成的財團，第二個涉及中國國有上海電氣集團有限公司（Shanghai Electric Group Co）兩家子公司（上海電氣英國公司、上海電氣香港國際工程公司）。

報導稱，這些調查涉及羅馬尼亞一座110兆瓦的太陽能發電園區，該園區的部分資金來自歐盟。這些調查是歐盟上個月根據「外國補貼法案」啟動。

布勒東表示，歐盟委員會注意到隆基綠能和上海電氣退出競標，因此將結束調查。布勒東說：「我們正在大力投資安裝太陽能電池板，以減少碳排放和能源費用，但這不應以犧牲我們的能源安全、工業競爭力和歐洲就業機會為代價。」

根據自2023年7月起實施的歐盟「外國補貼法案」，企業有義務通知歐盟委員會，然後歐盟委員會必須評估補貼是否會讓企業能夠出過於有利的報價。

這是歐盟實施「外國補貼法案」對企業補貼展開調查後，中國公司第二次退出歐盟國家的招標。歐盟委員會今年3月表示，在中國火車製造商「中車」退出參與保加利亞火車項目的招標後，歐盟放棄了對中國公司的首次調查。

歐盟 綠能 就業

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