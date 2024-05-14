美中日內瓦談AI監管 美官員：不涉技術合作

中國四家AI新創公司正引領260多家企業，追趕美國OpenAI及Anthropic等對手。（路透）

中國外交部昨天發布，為落實中美元首舊金山會晤共識，經雙方商定，中美14日在瑞士日內瓦舉行中美人工智慧 （AI ）政府間對話首次會議，就人工智慧科技風險、全球治理以及各自關切的其它問題進行交流。

本報系聯合報報導，美國國務卿布林肯和中國外交部長王毅4月曾在北京討論人工智慧議題，雙方同意就該問題進行首次正式雙邊會談。

路透13日引述美國官員的消息指出，這次會談不是促進任何形式的技術合作，也不是在任何問題上進行前沿研究合作。官員強調，美國的技術保護政策沒有商量餘地。

美國官員表示，中國在民用、軍事和國家安全領域快速部署人工智慧，損害美國及其盟友的安全，會談將使華盛頓能夠直接表達擔憂。

路透報導，美國國務院 已敦促中國和俄羅斯做出和美國類似的聲明，即只有人類而絕非人工智慧能夠作出部署核武的決定。拜登政府一直尋求與北京就一系列問題進行接觸，以減少彼此誤解。

報導指出，美國國務院關鍵和新興技術特使辦公室副特使森特（Seth Center）將主持這場與中國外交部及國家發改委官員舉行的會議。美國一位政府官員被問及，美國會否優先考慮在會議中討論核武器問題時指出，這是中美第一次舉行這類會議，因此美方預計將討論各種風險，目前不會預判任何細節。

針對美中在人工智慧領域的技術差距，中國全國政協委員、360創始人周鴻禕日前向澎湃新聞表示，中國與美國相比，在AI技術上存在差距是客觀事實，但若是（中方）方向正確，馬上就會迎頭趕上，現在的落後，大概一到兩年就能解決。他認為AI技術的發展已走在法律之前，全世界都在思考如何有效監管AI產生的內容，如何防止AI被利用作惡，這是一個全世界的安全難題。合理的監管能夠對AI帶來正向推動作用。