美菲軍演後…中首釋黃岩島空拍照 菲令加強保護EEZ島礁

美菲南海軍演剛結束，中國海警就赴黃岩島海域進行訓練，並首度釋出黃岩島空拍畫面。（取材自央視畫面）

美菲南海聯合軍演剛結束，中國昨天就在黃岩島海域出招，中國海警進行常態化訓練，並首度釋出黃岩島空拍畫面，可見中國漁船在黃岩島海域作業，具高度針對性。此外，菲律賓外交部宣布對中國遊客實施更嚴格的簽證 條例。

本報系聯合報報導，中菲南海角力持續，戰線從仁愛礁、黃岩島不斷延伸，美菲日前在南海舉行肩並肩聯合軍演，同時解放軍 南部戰區海軍也組成訓練編隊，赴南海展開實戰化訓練。

中國央視旗下「玉淵譚天」昨發布影片，中國海警船近日在黃岩島海域進行常態化訓練。畫面中，演練模擬人員落水，中國海警川山艦立即啟動救生流程。在啟動救生流程前，海警人員在視頻中通過對講機發布船舶動態時說：「這裡是中國海警，發現有人落水，請過往船舶加強觀察，注意避讓。」

央視還首度發布「黃岩島空拍畫面」，配文稱，美麗的黃岩島伴隨著潮起潮落，呈現出不同景色。潮起時碧波蕩漾，如一顆明珠鑲嵌在南海上，宣稱是「獨家近瞰中國黃岩島的壯麗風光」。

空拍畫面中，還可看到一艘中國海警船和「粵湛漁08029」等四艘中國漁船行駛在黃岩島環礁周圍。

中國和菲律賓近幾個月來圍繞南中國海主權有爭議的島礁持續緊張對峙。中國海警2月曾一連兩天通報，驅離進入黃岩島鄰近海域的菲律賓漁船。上月底，中國海警對進入黃岩島鄰近海域的菲律賓船隻實施驅離。

美國之音報導，菲律賓國家安全委員會發言人喬納森·馬拉亞（Jonathan Malaya）13日在國家電視台的節目中說，在獲悉中國在南海環礁仙賓礁填海造陸建造「人工島」後，菲律賓國家安全委員會主席已下令加強對專屬經濟區內（EEZ）島礁的保護。