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王毅會韓外長喊「排除干擾」加強溝通 辦好中日韓峰會

特派記者廖士鋒／北京14日電
南韓外交部長趙兌烈（左）同中共中央政治局委員、外交部長王毅13日舉行會談前，在北京釣魚台國賓館握手合影。（韓聯社）
南韓外交部長趙兌烈（左）同中共中央政治局委員、外交部長王毅13日舉行會談前，在北京釣魚台國賓館握手合影。（韓聯社）

南韓外交部長趙兌烈昨天訪問北京並與中國外交部長王毅進行會談，據韓聯社報導，趙兌烈表示，韓中應管控好分歧，不能讓分歧上升為衝突；王毅則坦言，近期中韓關係面臨的波折和考驗明顯增多，不符合兩國共同利益，他還意有所指稱，中方願與韓方加強交往溝通，「排除外部干擾」，推動中韓關係持續發展。

另據南韓外交部昨晚發布，趙兌烈和王毅會談達四小時之久，趙兌烈並邀請王毅訪韓；王同意在雙方方便時訪問南韓，也稱將繼續合作，辦好即將在南韓舉行的第九屆中日韓領導人會議。雙方也討論了包括烏克蘭和中東局勢及美中關係。王毅強調北京對朝鮮半島政策沒有變化，將為解決半島問題發揮建設性作用。

近年中韓關係受到美日韓加強盟友合作、美國推動晶片法案、北韓核威脅升高等地緣政治因素，以及中韓經貿逐漸轉趨競爭等影響，雙邊關係趨於緊張，趙兌烈此行除了有修補中韓關係的意味，也希望盡早確認中日韓三國峰會的舉行時程。

據韓聯社報導，趙兌烈在北京釣魚台國賓館與王毅舉行會談。趙兌烈表示，韓中應管控好分歧，不能讓分歧上升為衝突，繼續保持良好合作。他指出，韓方並不認為對外關係是「你輸我贏」零和博弈，也不會朝這一方向發展。這意味著，即便南韓加強韓美關係，也不會疏忽韓中關係。

據報導，王毅坦言，近期中韓關係面臨的波折和考驗明顯增多，這不符合兩國共同利益，是我們不願意看到的。中方願排除外部干擾，攜手推動中韓關係持續健康穩定發展。

王毅 南韓 釣魚台

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