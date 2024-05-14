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國際特赦組織：中「跨國打壓」參與政治活動留學生

中國新聞組／北京14日電

國際特赦組織昨天表示，中國正在把在歐美國家參與政治活動的海外留學生當作目標，並騷擾其在中國的家人，令他們心生恐懼。另外，因報導武漢新冠疫情、被當局判刑4年的中國公民記者張展昨天刑滿出獄，在當局不准親友接她出獄的情況下，張展的行蹤及是否真正重獲自由仍然成謎。

中國不容許政治異議，並且運用先進的科技工具和恐嚇手段，鎮壓國內抗議者和活動人士。央廣引述法新社報導，國際特赦組織在最新一份「在我的校園裡，我感到害怕」報告中，訪問了數十名在八個歐洲和北美國家的中國及香港學生指出，北京對政治活動的遏制，透過「跨國打壓」的形式逐漸擴大至海外。

該組織指出，海外學生通報，在他們參加包括1989年天安門事件在內的國外活動後，他們在中國的家人受到威脅。聲明寫道：「對在中國家庭成員的威脅，包括吊銷他們的護照、解雇、阻止他們的升遷和退休福利，甚至限制他們的人身自由。」

學生們表示，他們被禁止在中國社交應用程式上發文並受到監視。一名學生告訴國際特赦組織，警方向他的父母展示了「他與家人的微信對話記錄」。

另據美國之音報導，張展是否如期獲釋並順利回到母親家，直至13日仍無法確認消息。多位維權人士擔心，張展就算出獄，也恐遭當局持續軟禁或監控。致力維護全球記者權益的無國界記者組織駐台北倡議專員白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）表示，她非常擔心張展「無法真正出獄」。

張展 微信 天安門

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