中國人偷渡大增？中駐美使館批美對華攻擊抹黑

近年，美媒報導中國無證客進入美國人數激增，原因是疫情後對極權政府不滿，和對經濟成長衰退的失望。圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

紐約時報、CNN今年以來接連報導，因對極權政府、經濟衰退不滿，越來越多中國人透過美墨邊境「走線」美國，甚至在南美已形成「地下產業」，並指中方未採取措施。對此，中國駐美大使館 14日表示，中方堅決反對美輿論和政客借題發揮，對中國攻擊抹黑、甩鍋推責，並指中方對與美就非法移民 遣返問題展開合作持開放態度。

中國駐美大使館14日發布「發言人答記者問」指稱，就一段時間以來，美國媒體、政客關注「大量中國移民偷渡 進入美國」，並認為中方未採取措施阻止一事，做出回應。

陸駐美使館發言人表示，中國政府堅決反對任何形式的偷渡活動。 近年來，中國執法部門重拳整治妨礙國（邊）境管理違法犯罪，對各種偷渡組織、從事偷渡活動的不法分子保持嚴打高壓態勢，取得顯著成效。

該發言人稱，中國執法部門正與相關國家合作，聯合打擊跨國偷渡活動，遣返偷渡人員，共同維護國際間人員交流交流秩序。

中國駐美大使館發言人並強調，中方堅決反對美輿論和政客借題發揮，對中國攻擊抹黑、甩鍋推責。 中方對與美就非法移民遣返問題開展合作持開放態度，同時美方也應展現誠意，對等重視中方關切，為相關合作營造適宜氛圍。

今年初以來，紐約時報、CNN等接連報導，從墨西哥「走線」，非法入境美國的中國人正在上升，紐約唐人街等地成為他們的主要目的地。

美媒報導引述美國移民政策研究所副所長格拉特表示，在美國聯邦政府2023財年，有5.27萬名未持有效入境簽證的中國移民，透過越過陸地邊界或乘船和飛機等方式抵達美國，數量是兩年前的兩倍多，這還不包括「偷渡」成功，沒有遇到邊境官員，或是入境後逾期居留的人。

CNN報導，在厄瓜多等地甚至出現了涵蓋接機、住宿、行程規劃的地下產業鏈，使得這些南美國家，入境的中國人數在近幾年激增，尤其是在新冠疫情之後。