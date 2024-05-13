香港駐倫敦經貿辦經理等3人 被控違反英國國安法

包括香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪在內的三人，因涉嫌違反英國國安法，13日在倫敦西敏區治安法庭出庭應訊。（路透）

據英國與香港 媒體報導，英國倫敦大都會 區警察13日起訴三名男子違反英國國安法，涉嫌觸犯外國干預罪及協助香港情報部門，其中一人為香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪。根據倫敦西敏區治安法庭（Westminster Magistrates' Court）的起訴資料，三人還涉嫌在英國跟蹤監視遭港府通緝的羅冠聰、劉祖迪等香港流亡異議人士。

針對此一事件，中國駐英國大使館 隨即發表聲明，強烈譴責英方編造藉口、無理指責香港特區政府，中方已就此向英方提出嚴正交涉。聲明稱，一個時期以來，英方對中方的一系列指責，包括所謂「中國間諜案」、「中國網絡攻擊事件」等均屬無中生有、惡意詆毀。

中國駐英國大使館並指責英國打著司法和國家安全旗號，任意對在英中國公民進行騷擾、逮捕和拘留，並稱這是對中方的嚴重挑釁，嚴重違背國際關係基本準則，「奉勸英方不要在破壞中英關係的錯誤道路上越走越遠」。

香港特區政府13日深夜也發表聲明，嚴正要求英方公正處理事件，切實保障聲稱涉事的香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理的合法權益，並須確保經貿辦的正常工作不受影響。

香港星島日報指出，倫敦大都會區警察局反恐指揮部警察，本月1日在英格蘭約克郡地區逮捕八名男子和一名女子，隨後在倫敦逮捕另一名男子，翌日再有一名男子在約克郡地區被捕。

警方稱，其中三名男子涉違反英國國安法被檢控，其餘七男一女已於上周五或更早獲釋。

三名被控男子均來自英格蘭東南部，分別為63歲的袁松彪、38歲的Chi Leung（Peter） Wai、37歲的Matthew Trickett，三人被控涉嫌違反英國國安法（National Security Act 2023），觸犯外國干預罪及協助外國情報機構，當地警方稱：「案中所指的外國情報機構是香港情報機構。」

三人13日在倫敦西敏區治安法庭首次出庭應訊，隨後均獲准保釋。但法官三人必須遵守若干條件，包括晚上10時至凌晨5時宵禁，每周向當地警察局報到，不得出國旅行，以及須向警方通報用於上網的設備。三人將於本月24日在倫敦中央刑事法院再次出庭受審。