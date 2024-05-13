美艦現台海 中國軍事專家：企圖窺探福建艦海試

美國「海爾賽號」飛彈驅逐艦（USS Halsey，DDG-97）8日現身台灣海峽，中國東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。此前一天，衛星遙感影像顯示，美軍「羅斯福號」航母和電子偵察機還相繼出現在南沙群島以北海域大範圍抵近偵察。

環球時報評論指出，中國軍事問題專家杜文龍稱「這次時間點比較特殊」，8日是福建艦完成海試回歸港口的第一天，此時美軍艦機現身台海，企圖窺探福建艦海試情況，說明美國對中國海軍武器裝備的發展高度關注。

屬於「羅斯福號」編隊屬艦的「海爾賽號」此時現身台灣海峽，目的是企圖「兩海聯動」：不僅在南海顯示存在，同時在台海攪動風浪。

評論稱此次過航台灣海峽的美「海爾賽號」飛彈驅逐艦，堪稱對華挑釁的「慣犯」。然而這艘飛彈驅逐艦已疲態盡顯。美國軍方先前放出的視頻和圖片顯示「海爾賽號」戰備狀況不佳：炮管布滿鐵鏽、甲板汙跡斑斑、雜物亂堆亂放等等。

有輿論指出，縱觀近年來美海軍艦艇頻發事故，究其根本，是美國四處插手、煽風點火的霸權政策和多年的去工業化，造成了「海爾賽號」從人員到裝備的力不從心。由美國軍方公開消息可知，近年來「海爾賽號」的平均海外部署時間超過6個月，航跡遍布中國南海、波斯灣、阿拉伯海、印度 洋和西太平洋，稱其為「疲於奔命」並不過分。

來源：军迷天下