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提前鳴鑼開道？王毅大讚彭麗媛「夫人外交」引發外媒聯想

記者賴錦宏／北京13日電
中國國家主席習近平結束訪歐行程回到北京，外交部長王毅稱頌隨行的彭麗媛「夫人外交」是此行亮點，引起外界聯想。圖為5月8日彭麗媛（右）在貝爾格勒與塞爾維亞總統武契奇夫人塔瑪拉共同參觀當地博物館，製作傳統手工藝。 （新華社）
中國國家主席習近平結束訪歐行程回到北京，外交部長王毅稱頌隨行的彭麗媛「夫人外交」是此行亮點，引起外界聯想。圖為5月8日彭麗媛（右）在貝爾格勒與塞爾維亞總統武契奇夫人塔瑪拉共同參觀當地博物館，製作傳統手工藝。 （新華社）

中國國家主席習近平結束訪歐行程回到北京，中共中央外辦主任、中國外長王毅形容這是一次傳承友誼、增進互信、提振信心和開闢未來之旅，他還特別提到，隨行的彭麗媛「夫人外交」也是此行亮點，對提升中國軟實力發揮正面作用。王毅罕見大讚「夫人外交」，引發聯想。

據中國外交部發布，王毅點出「夫人外交」是習近平此訪的亮點，指出彭麗媛陪同習出席20多場活動，並與三國領導人夫人進行友好交流，與當地婦女、學生親切互動，鼓勵他們多學習中文、了解中國。此外彭麗媛也受邀訪問聯合國教科文組織總部，接受擔任教科文組織促進女童和婦女教育特使十周年榮譽證書。

法廣報導，王毅的政治嗅覺向來極其敏銳，曾被認為頗有外交風度的他在習近平掌權後開始變得相當強硬，更被視為「戰狼外交」創始人。當時便有分析認為這是王毅精準掌握到「上意」的表現。如今王毅盛讚彭麗媛的「軟實力」，不禁讓外界揣測，王毅或預感到彭在中共黨內地位正在不可阻擋地提升，於是提前「鳴鑼開道」？

報導提到，近來關於彭麗媛可能要進入政治局的猜測也愈來愈多，與彭愈來愈常高調露面，前往地方「視察」有重大關係。

就在彭麗媛陪同習近平到達法國當天，香港媒體報導，彭麗媛的新軍職疑似曝光。一張彭麗媛以「中央軍委幹部考評專職委員」身分出現的照片在社群媒體上熱傳。據悉中央軍委幹部考評委員會成立於2016年，該委員會對中共軍隊人事任命擁有話語權。

在彭麗媛隨習近平出訪期間，法國知名時尚雜誌「費加羅夫人」刊出長文，形容彭是耀眼的第一夫人。報導還說，當她決定結束歌唱生涯時，她的日常生活發生根本性的變化，又指她「一直對政治有興趣」。

另據美國之音報導，中共20屆三中全會預定在7月召開，隨著近期彭麗媛的曝光和討論度增加，有傳聞指出她可能進入中共權力核心、出任中央政治局委員，不過，不少學者專家也持保留態度。

來源：北京广播电视台官方频道 BRTV Official Channel

王毅 習近平 中共

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