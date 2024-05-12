王毅盛讚彭麗媛「夫人外交」魅力 稱其增強外界對華好感度

中國國家主席習近平結束這次歐洲行後，中共外交部長王毅盛讚陪同出訪的彭麗媛所展現的「夫人外交」魅力。（路透）

中國國家主席習近平 5月5日至10日對法國、塞爾維亞、匈牙利三國進行國事訪問。行程結束後，中國外交部長王毅 11日向隨行記者說明此訪成果時，罕見地大讚陪同習近平出訪的彭麗媛所展現的「夫人外交」魅力，再度引發外界對彭麗媛未來在中共 官場角色的關注。

彭麗媛當地時間5月9日上午應邀與匈牙利總統舒尤克夫人納吉共同參觀布達王宮並茶敘。（新華社）

根據中國外交部官網11日發布的新聞稿，王毅形容，習近平此行「五天六晚，三國四地，30多場活動環環相扣，雙多邊結合，政經文兼顧」。

王毅稱，習近平這次出訪歐洲，「國內外輿論高度關注、持續熱議，普遍認為訪問亮點頻出，精彩紛呈，戰略意義和深遠影響遠超雙邊範疇，展現了中國特色大國外交的積極進取，彰顯了習近平主席作為大國領袖的擔當和魅力」。

當地時間5月6日下午，中國國家主席習近平夫人彭麗媛在法國總統馬克龍夫人碧姬陪同下觀奧賽美術館。（新華社）

更值得關注的是，王毅還特別提到，「夫人外交」是習近平此次訪問的亮點。他表示，彭麗媛陪同習近平出席20多場活動，並同往訪三國領導人夫人開展友好交流，同當地婦女、學生親切互動，鼓勵他們更多學習中文、了解中國。

當地時間5月8日上午，彭麗媛在塞爾維亞總統武契奇夫人塔瑪拉陪同下參觀塞爾維亞國家博物館，並嘗試塞爾維亞毛氈球製作。（新華社）

彭麗媛同時應邀訪問聯合國教科文組織總部，接受擔任教科文組織促進女童和婦女教育特使十周年榮譽證書。

王毅說，「彭麗媛教授的魅力外交對增強外國民眾對華好感度、提升中國軟實力發揮了積極作用。」