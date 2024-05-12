菲指中在南海造島 派船監控仙賓礁 南海領土爭端升溫
中國與菲律賓近來在南海問題上爭端不斷，雙方繼在仁愛礁、黃岩島爆發衝突後，「戰線」再延長燒到另一個環礁仙賓礁（Sabina Shoal）。菲律賓指控中國無視南海爭端升溫，疑仍企圖於仙賓礁填海造陸建造「人工島」，菲警已派船至該爭議區域監控中方行動，並計畫長駐。路透報導認為，菲對中的最新指控可能使雙方南海主權爭議進一步升級和擴大。
中央社引述路透報導，菲律賓總統馬可仕辦公室11日發表聲明指出，菲律賓海岸防衛隊已派一艘船至南海「監控中國建造『人工島嶼』的所謂非法活動」，且還有另外兩艘船在該區域輪流部署。
菲律賓海岸防衛隊南海問題發言人塔里拉（Jay Tarriela）在一場論壇上表示，仙賓礁出現「小規模填海」景象，而中國是「最有可能的行為者」。一艘菲律賓船已在仙賓礁停泊以「確認並記錄沙洲被傾倒珊瑚碎片」狀況，並稱數十艘中國船隻的存在「令人擔憂」，其中包括研究船及海軍船隻。
仙賓礁距離菲律賓巴拉望省（Palawan）約200公里，根據塔里拉的說法，中國船隻出現的時間點，正巧與菲律賓海岸防衛隊發現成堆死亡珊瑚及其碎片一致。塔里拉還說，菲律賓海岸防衛隊計畫「長駐」仙賓礁。
路透報導認為，馬尼拉對北京的最新指控，有可能使雙方在南海的主權爭議進一步升級和擴大。不過目前中國駐菲律賓大使館以及中國外交部等相關部門尚未對此回應。
另第30次中國一東協（東盟）高官磋商9日至10日在印尼雅加達舉行，中國外交部副部長孫衛東在會後受訪表示，今年中國與東協將聚焦於加強掃雷、打擊電信詐騙和非法網路賭博等安全合作。他還提到，要力爭年內完成中國一東協自貿區3.0版談判。
在被問到美國近期在菲律賓部署中導系統，嚴重危害區域安全，中方是否在此次高官磋商期間表達了關切時，孫衛東表示，美方作法嚴重開歷史倒車，嚴重威脅區域國家安全，嚴重破壞區域和平穩定，同地區國家人民求和平、謀發展共同願望完全背道而馳。
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