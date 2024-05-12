菲指中在南海造島 派船監控仙賓礁 南海領土爭端升溫

菲律賓指控中國在仙賓礁建造「人工島」。圖為菲律賓海岸警衛隊人員2021年4 月在南海仙賓礁調查幾艘據信是中國民兵的船隻。(路透資料照片)

中國與菲律賓近來在南海問題上爭端不斷，雙方繼在仁愛礁、黃岩島爆發衝突後，「戰線」再延長燒到另一個環礁仙賓礁（Sabina Shoal）。菲律賓指控中國無視南海爭端升溫，疑仍企圖於仙賓礁填海造陸建造「人工島」，菲警已派船至該爭議區域監控中方行動，並計畫長駐。路透報導認為，菲對中的最新指控可能使雙方南海主權爭議進一步升級和擴大。

中央社引述路透報導，菲律賓總統馬可仕辦公室11日發表聲明指出，菲律賓海岸防衛隊已派一艘船至南海「監控中國建造『人工島嶼』的所謂非法活動」，且還有另外兩艘船在該區域輪流部署。

菲律賓海岸防衛隊南海問題發言人塔里拉（Jay Tarriela）在一場論壇上表示，仙賓礁出現「小規模填海」景象，而中國是「最有可能的行為者」。一艘菲律賓船已在仙賓礁停泊以「確認並記錄沙洲被傾倒珊瑚碎片」狀況，並稱數十艘中國船隻的存在「令人擔憂」，其中包括研究船及海軍船隻。

仙賓礁距離菲律賓巴拉望省（Palawan）約200公里，根據塔里拉的說法，中國船隻出現的時間點，正巧與菲律賓海岸防衛隊發現成堆死亡珊瑚及其碎片一致。塔里拉還說，菲律賓海岸防衛隊計畫「長駐」仙賓礁。

路透報導認為，馬尼拉對北京的最新指控，有可能使雙方在南海的主權爭議進一步升級和擴大。不過目前中國駐菲律賓大使館 以及中國外交部等相關部門尚未對此回應。

另第30次中國一東協（東盟）高官磋商9日至10日在印尼 雅加達舉行，中國外交部副部長孫衛東在會後受訪表示，今年中國與東協將聚焦於加強掃雷、打擊電信詐騙和非法網 路賭博等安全合作。他還提到，要力爭年內完成中國一東協自貿區3.0版談判。