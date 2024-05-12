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在美IPO受阻 傳SHEIN轉赴英上市

記者陳宥菘／綜合報導
中國快時尚電商SHEIN(希音)赴美上市遇阻，傳轉往英國倫敦IPO，最快5月提交申請。(路透)
中國快時尚電商SHEIN(希音)赴美上市遇阻，傳轉往英國倫敦IPO，最快5月提交申請。(路透)

中國快時尚跨境電商巨頭SHEIN(希音)去年底傳出赴美上市的消息，最新消息指出，鑑於赴美IPO遭部分美國政界人士反對，中國證監會也不建議其在美上市，SHEIN正全力推動在英國倫敦上市的方案，最快5月提交申請。

路透報導，總部位於新加坡的SHEIN將在本月較晚的時間，知會中國證監會有關上市地點計畫轉變，並向倫敦證交所提交上市申請。

SHEIN在去年11月向美國證券交易委員會祕密提交了IPO申請，並同時向中國證監會尋求批准。不過，在美IPO的進度緩慢，不僅部分美國政界人士因強迫勞動問題，對SHEIN上市持反對意見，有消息人士稱，中國證監會本月也知會SHEIN，由於供應鏈問題，不建議其在美國IPO。

SHEIN於是轉向尋求在英國IPO。消息人士表示，SHEIN已經接觸以英國為基地的財務顧問、律師事務所及基金公司，為有關上市計畫作準備，希望今年內完成IPO。不過，消息人士稱，SHEIN並未停止推動在美國IPO的行動，包括日後在美國第二上市的可能。

報導提到，SHEIN在美國大選年面臨當地監管機構比預期更嚴格的審查。兩位消息人士稱，美國證券交易委員會尚未推進SHEIN的IPO申請，表明申請過程充滿爭議。

SHEIN去年曾進行私募，當時企業估值為660億美元。該公司的IPO被視為今年全球最大宗IPO個案之一。

證券 新加坡 供應鏈

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