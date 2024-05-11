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習近平訪歐 捷克專家：中國意圖分裂歐洲與美國

中央社／布拉格11日專電
中國國家主席習近平（左）在本周訪問歐洲。 （中新社）
中國國家主席習近平（左）在本周訪問歐洲。 （中新社）

中國國家主席習近平在本週訪問歐洲，捷克漢學家羅然（Olga Lomová）分析，中國長期以來視歐洲為重要戰略地區，試圖分裂歐洲和美國，進而達到孤立美國的目的。

習近平本週訪歐洲是5年來首次的正式訪問。根據捷克廣播電台（Český rozhlas）報導，在查理大學（Charles University）東亞研究所任教的漢學家羅然分析，中國長期以來，一直將歐洲視為非常重要的戰略地區，希望和歐洲成為合作夥伴。

羅然說，此次習近平訪問歐洲，象徵歐洲與中國之間交流的延續，可以從他拜訪的3個國家：法國、塞爾維亞與匈牙利，解讀中國與它們的關係。

羅然表示，自法國總統馬克宏近期訪問中國以來，法國一直在發出希望合作的訊號。當法國努力擴大與中國合作的同時，也引起各界對歐洲利益的關注，而這往往與中國的利益背道而馳。

羅然表示，塞爾維亞不是歐盟成員國，在許多方面是中國的親密盟友。塞爾維亞強化中國的反美話語權，不斷回顧中國駐貝爾格勒（Bělehrad）大使館曾遭美軍轟炸一事，這是中國歷史上的一個大事件。

羅然說，匈牙利則是非常「機會主義」滿足中國的要求，是中國在歐洲聯盟（EU）最親密的友邦。

羅然分析，自習近平上台以來，中國的政策日益反美，他的動機是希望剝奪美國在世界政治與國際組織的影響力，「中國的政策顯然是為了分裂歐洲和美國，進而達到孤立美國的目的」。

有關俄烏戰爭議題，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在會見習近平時表示，中國和歐盟在和平與安全方面擁有共同利益。

對此，羅然認為，中國有完全不同的利益，「中國對戰爭感到滿意，並從經濟和地緣政治中受益」。因為中國填補西方國家公司騰出的空間，並以優惠價格獲得俄羅斯的石油、天然氣與能源。中俄在國際政治議題上是夥伴，俄羅斯成為中國反美運動中的親密盟友，而中國對俄羅斯的軍事技術有濃厚興趣。

羅然表示，俄羅斯與中國都對地緣政治的利益有強烈興趣，無法想像中國會在短期內向俄羅斯施壓，迫使俄羅斯改變對烏克蘭的侵略行為。

俄羅斯 習近平 歐盟

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